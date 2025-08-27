Com jovem meia em pauta, Peñarol processa Bragantino

Na busca por um zagueiro, o Braga colocou seus olhares no meia de 21 anos e tenta se valer de um teórico valor de multa baixo para o poderio de investimento do clube. Mais especificamente, três milhões de dólares (R$ 16,3 milhões, na cotação atual).

A movimentação do Bragantino no mercado de transferências para contratar o meio-campista uruguaio Ignacio Sosa irritou consideravelmente o Peñarol. Ao ponto, inclusive, do clube radicado em Montevidéu apontar que vai mover um processo contra a representação de Bragança Paulista.

Entretanto, existem critérios específicos para a validade dessa quantia de multa rescisória, sendo eles a base do suporte jurídico do Peñarol contra o Bragantino. Nessa linha de argumento, se justifica a quantia de três milhões de dólares só vale caso não exista concorrência para a contratação de Sosa e nenhum torneio esteja em andamento.

Enquanto o primeiro requisito não possui clareza sobre seu preenchimento, fato é que a temporada do futebol uruguaio está em plena disputa. Nesse momento, depois de quatro rodadas do Clausura no Uruguai, o Carbonero está na vice-liderança, com nove pontos, um a menos do que o Cerro Largo.

Do lado do staff de Ignacio Sosa, o desejo fica nítido nas palavras de seu agente, Hugo Sierra. Para o veículo local ‘El Espectador Deportes’, o próprio jogador já aceitou a oferta do Massa Bruta e espera que seu atual clube não apresente resistência para avançar nas tratativas:

“Nacho Sosa aceitou a oferta do Red Bull Bragantino e esperamos um bom gesto do Peñarol para que o jogador possa sair.”