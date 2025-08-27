Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com jovem meia em pauta, Peñarol processa Bragantino

Massa Bruta tenta tirar Ignacio Sosa da representação uruguaia
A movimentação do Bragantino no mercado de transferências para contratar o meio-campista uruguaio Ignacio Sosa irritou consideravelmente o Peñarol. Ao ponto, inclusive, do clube radicado em Montevidéu apontar que vai mover um processo contra a representação de Bragança Paulista.

Na busca por um zagueiro, o Braga colocou seus olhares no meia de 21 anos e tenta se valer de um teórico valor de multa baixo para o poderio de investimento do clube. Mais especificamente, três milhões de dólares (R$ 16,3 milhões, na cotação atual).

Entretanto, existem critérios específicos para a validade dessa quantia de multa rescisória, sendo eles a base do suporte jurídico do Peñarol contra o Bragantino. Nessa linha de argumento, se justifica a quantia de três milhões de dólares só vale caso não exista concorrência para a contratação de Sosa e nenhum torneio esteja em andamento.

Enquanto o primeiro requisito não possui clareza sobre seu preenchimento, fato é que a temporada do futebol uruguaio está em plena disputa. Nesse momento, depois de quatro rodadas do Clausura no Uruguai, o Carbonero está na vice-liderança, com nove pontos, um a menos do que o Cerro Largo.

Do lado do staff de Ignacio Sosa, o desejo fica nítido nas palavras de seu agente, Hugo Sierra. Para o veículo local ‘El Espectador Deportes’, o próprio jogador já aceitou a oferta do Massa Bruta e espera que seu atual clube não apresente resistência para avançar nas tratativas:

“Nacho Sosa aceitou a oferta do Red Bull Bragantino e esperamos um bom gesto do Peñarol para que o jogador possa sair.”

Cria das categorias de base de outro clube da capital do país, o Fénix, Sosa chegou ao Manya em 2023. De lá pra cá, ganhou espaço gradualmente e vive sua temporada com mais jogos desde a chegadas. Ao todo, são 31 compromissos com um gol e duas assistências.

