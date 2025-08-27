Caso Bruno Silva: quais fatores cooperam para risco de amputação genital

Agressão durante gravidez

Além das complicações clínicas enfrentadas pelo atleta, o término do casamento também teve como pano de fundo denúncias de violência doméstica. Andressa afirmou ter sofrido agressão enquanto esperava o nascimento do primeiro filho do casal, num episódio que agravou a crise conjugal.

“Fui traída muitas vezes e apanhei, inclusive grávida do meu primogênito”, escreveu a biomédica, em tom de desabafo. A ex-companheira também declarou que suportou situações sucessivas de infidelidade ao longo da relação.

“Fui uma esposa fiel, dedicada e lutei para que meus filhos fossem criados pelo pai. Eu fui mulher!”, completou.

Estopim para divórcio de Bruno Silva

O rompimento definitivo aconteceu após mais um caso de infidelidade exposto por Andressa. Ainda segundo relato, o jogador esteve em uma casa de prostituição em Campinas com companheiros do Rio Branco-ES — seu atual clube.

A biomédica afirmou que tentou preservar a união pela família, mas optou por seguir em frente diante das recorrentes situações de desrespeito e violência.

“Hoje venho aqui dizer que coloquei um ponto final, decidi recomeçar a vida com os meus filhos, Deus, eu e eles”, escreveu.

“Seguirei em paz, de cabeça erguida, e pra ele? Desejo força, vai precisar”, finalizou.

