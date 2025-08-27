Aranha recorda drama na carreira após título do Palmeiras: ‘Não queria jogar mais’

Um dos grandes heróis da conquista alviverde foi o goleiro Aranha. Além de defender uma cobrança nas penalidades decisivas, o arqueiro apareceu muito bem ao longo do jogo, para salvar o time de uma derrota no tempo regulamentar. Entretanto, a história poderia ter sido diferente, já que o jogador esteve perto de abandonar os gramados.

O Palmeiras conquistou o seu quarto título no Brasileirão Sub-20 . Na noite desta terça-feira (26), o Verdão ficou no empate sem gols contra o Bragantino, mas conquistou o título após vencer na disputa de pênaltis por 4 a 3.

“Há cinco meses eu estava passando por uma série de tribulações aqui no clube, só eu sabia o que estava sentindo toda a noite. Decidi ir para casa, sem avisar ninguém, mal de cabeça, não queria jogar mais bola. Passei a Copinha toda em casa, sem querer saber de futebol. Mas Deus tem planos para a vida da gente, e eu sou um dos escolhidos por Ele. Pude fazer uma boa Libertadores, tive duas convocações para a seleção, fui integrado ao profissional. Hoje eu estou aqui, vendo minha mãe, meu pai e meu irmão na arquibancada, é muito gratificante. Todo mundo pensa que é fácil ser jogador, mas não é, tem que ter mentalidade e muita cabeça”, afirmou Aranha, em entrevista ao Sportv.

Festa com a família

Natural de Pau d’Alho, em Pernambuco, o goleiro teve o privilégio de comemorar o título com seus familiares. Além disso, Aranha recordou dos tempos de Santa Cruz, quando seu pai recorria a empréstimos para levá-lo aos treinos.

“Representa muito para mim, só eu sei da onde eu vim, só eu sei da onde eu saí. Acordava seis da manhã, meu pai virava noite de trabalho para pegar moto das pessoas emprestada, ou até dinheiro, para a gente sair da minha cidade para Recife, treinar no Santa Cruz. Hoje é muito gratificante ver que a gente venceu”, enfatizou.