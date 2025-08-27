Apesar da derrota, Alonso minimiza placar: ‘Não é uma diferença muito grande’

Zagueiro do Atlético lamenta placar de 2 a 0, mas garante que equipe vai 'lutar até o fim' pela classificação no jogo de volta da Copa do Brasil / Crédito: Jogada 10

O zagueiro Junior Alonso lamentou a derrota do Atlético no clássico. O time perdeu por 2 a 0 para o Cruzeiro, nesta quarta-feira (27) na Arena MRV. O jogo foi válido pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. O experiente defensor, contudo, prometeu uma grande reação para o jogo da volta. Ele garantiu que a equipe irá “lutar até o fim” pela classificação. O jogador, de fato, acredita que o time controlava bem a partida. Para ele, o primeiro gol do Cruzeiro mudou completamente o cenário do jogo.

“Hoje até o gol deles, né? Que foi um gol oportuno, a meu parecer. A gente estava controlando bem o jogo. Mas, infelizmente, tomamos de novo um gol de bola parada”, lamentou Alonso. O defensor paraguaio, inclusive, adotou um tom de poucas palavras e mais ação. Ele cobrou uma resposta prática de todo o elenco no próximo jogo. A reação, segundo ele, precisa ser mostrada dentro das quatro linhas. “Falar acho que é difícil, né? O que a gente tem que fazer é demonstrar dentro do campo”, disse o experiente jogador. Apesar da difícil desvantagem de dois gols, o zagueiro ainda acredita na classificação. Ele não vê o placar de 2 a 0 como algo impossível de ser revertido.