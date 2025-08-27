Al-Nassr divulga novo uniforme alternativo para 2025/26

Al-Nassr divulga novo uniforme alternativo para 2025/26Inspirada nas noites de Riade, camisa azul e branca teve Cristiano Ronaldo, João Félix e Ângelo como modelos na campanha
O Al-Nassr apresentou nesta quarta-feira (27) o novo uniforme alternativo para a temporada 2025/26. Cristiano Ronaldo, João Félix e o brasileiro Ângelo, ex-Santos, foram alguns dos modelos da campanha, que revelou a camisa em tons de azul e branco. O design foi inspirado nas noites de Riade, capital da Arábia Saudita.
Na divulgação feita pelo clube e pela fornecedora de material esportivo, a frase em destaque foi: “Nights in Riyadh. Knights of Najd” — traduzida como “Noites em Riade. Cavaleiros de Najd”.
Under the Riyadh night sky, a new era shine✨
.The @AlNassrFC 25/26 away kit
ليالي الرياض شاهدة على تألق نجوم العالمي✨
ليالي الرياض شاهدة على تألق نجوم العالمي✨

الآن الطقم الاحتياطي صار متوفر في متاجر #النصر فرع الغدير، اليو ووك و للطلب عن طريق الموقع الإلكتروني ✨