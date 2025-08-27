Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Al-Nassr divulga novo uniforme alternativo para 2025/26

Al-Nassr divulga novo uniforme alternativo para 2025/26

Inspirada nas noites de Riade, camisa azul e branca teve Cristiano Ronaldo, João Félix e Ângelo como modelos na campanha
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Al-Nassr apresentou nesta quarta-feira (27) o novo uniforme alternativo para a temporada 2025/26. Cristiano Ronaldo, João Félix e o brasileiro Ângelo, ex-Santos, foram alguns dos modelos da campanha, que revelou a camisa em tons de azul e branco. O design foi inspirado nas noites de Riade, capital da Arábia Saudita.

LEIA MAIS: Haaland decide mudar nome na camisa; entenda o caso

Na divulgação feita pelo clube e pela fornecedora de material esportivo, a frase em destaque foi: “Nights in Riyadh. Knights of Najd” — traduzida como “Noites em Riade. Cavaleiros de Najd”.

الآن الطقم الاحتياطي صار متوفر في متاجر #النصر فرع الغدير، اليو ووك و للطلب عن طريق الموقع الإلكتروني ✨

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar