Wolves vence o West Ham em jogo com duas viradas pela Copa da Liga Inglesa

Wolves vence o West Ham em jogo com duas viradas pela Copa da Liga InglesaLarsen decide com dois gols no fim, garante a classificação e dá respiro ao técnico Vítor Pereira, ex-Flamengo e Corinthians
No duelo entre dois clubes da Premier League na 2ª fase da Copa da Liga Inglesa, o Wolves venceu o West Ham por 3 a 2, em jogo eletrizante com duas viradas no Molineux Stadium, em Wolverhampton, nesta terça-feira (26). O atacante português Rodrigo Gomes abriu o placar para os donos da casa na primeira etapa, mas Tomás Soucek e Lucas Paquetá, convocado por Ancelotti para a Seleção Brasileira, viraram para os Hammers. Porém, a estrela de Larsen brilhou e o atacante marcou duas vezes em um intervalo de dois minutos para confirmar a vitória.
Dessa maneira, o time comandado pelo técnico português Vitor Pereira, ex-Flamengo e Corinthians, conquistou o primeiro resultado positivo em 2025/26 e avançou de fase na Copa da Liga Inglesa. Além disso, o treinador viu a pressão em seu trabalho diminuir após duas derrotas nas duas primeiras rodadas da Premier League.
