Wolves vence o West Ham em jogo com duas viradas pela Copa da Liga Inglesa

No duelo entre dois clubes da Premier League na 2ª fase da Copa da Liga Inglesa, o Wolves venceu o West Ham por 3 a 2, em jogo eletrizante com duas viradas no Molineux Stadium, em Wolverhampton, nesta terça-feira (26). O atacante português Rodrigo Gomes abriu o placar para os donos da casa na primeira etapa, mas Tomás Soucek e Lucas Paquetá, convocado por Ancelotti para a Seleção Brasileira, viraram para os Hammers. Porém, a estrela de Larsen brilhou e o atacante marcou duas vezes em um intervalo de dois minutos para confirmar a vitória.

LEIA MAIS: Isak pressiona para deixar o Newcastle, que exige mais de R$ 1 bilhão pela venda