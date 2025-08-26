Vasco retoma conversas por zagueiro da seleção colombiana

Vasco retoma conversas por zagueiro da seleção colombianaApós negativas, Cruz-Maltino voltou a investir em Carlos Cuesta, do Galatasaray, da Turquia, e se aproximou de um acordo
Após acertar a contratação de Robert Renan, o Vasco está perto de contratar mais um zagueiro. Afinal, o Cruz-Maltino retomou as conversas com o Galatasaray, da Turquia, pelo zagueiro colombiano Carlos Cuesta. Segundo o “ge”, a diretoria vascaína voltou à carga pelo defensor, que antes parecia carta fora do baralho após algumas negativas.
A reviravolta começou nesta segunda-feira (25). O Vasco chegou a um acordo com Cuesta e seus representantes. Agora, a diretoria debate o modelo de negócio e avalia se vai contratá-lo em definitivo ou por empréstimo. O Galatasaray não deve ser um empecilho na negociação. Afinal, o clube turco vê a saída com bons olhos, já que o colombiano não se adaptou ao futebol local.
Antes, o Vasco chegou perto de um acerto, mas o Spartak Moscou, da Rússia, entrou na jogada e atrapalhou. Contudo, o clube russo não chegou a um acerto com os turcos. Portanto, Carlos Cuesta voltou a ficar disponível para o Cruz-Maltino, que decidiu retomar as conversas pela contratação do colombiano.
O Vasco prioriza a contratação de mais um zagueiro nesta reta final da janela de transferências. O Cruz-Maltino já acertou com Robert Renan, mas fracassou nas tentativas por Léo Duarte, Nino, Joaquim e Vítor Tormena. Além do defensor apresentado nesta terça-feira (26), o clube contratou o volante Thiago Mendes, o meia Matheus França e o atacante Andrés Gómez.
