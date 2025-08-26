Seleção Sub-20 é convocada para fase final de preparação do Mundial

A Seleção Brasileira Sub-20 está em fase final de preparação para a Copa do Mundo. Assim, o técnico Ramon Menezes divulgou nesta terça-feira (26) a lista de convocados para as atividades entre os dias 1º e 9, em Atibaia, São Paulo. Afinal, o objetivo do departamento de seleções é que o Brasil dispute dois jogos-treino no período, no CT do Bragantino.

O Palmeiras teve o maior número de jogadores convocados. Afinal, foram cinco. São eles: Gilberto, Arthur Gabriel, Rafael Coutinho, Luighi e Erick Belé. O Cruzeiro, por sua vez, teve quatro atletas selecionados. O Flamengo aparece logo depois, com três. Aliás, um deles é o zagueiro Iago, um dos heróis do título Mundial Sub-20 contra o Barcelona.