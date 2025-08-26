Seleção Sub-20 é convocada para fase final de preparação do Mundial

Seleção Sub-20 é convocada para fase final de preparação do MundialRamon Menezes divulgou a lista nesta terça-feira (26)
A Seleção Brasileira Sub-20 está em fase final de preparação para a Copa do Mundo. Assim, o técnico Ramon Menezes divulgou nesta terça-feira (26) a lista de convocados para as atividades entre os dias 1º e 9, em Atibaia, São Paulo. Afinal, o objetivo do departamento de seleções é que o Brasil dispute dois jogos-treino no período, no CT do Bragantino.
O Palmeiras teve o maior número de jogadores convocados. Afinal, foram cinco. São eles: Gilberto, Arthur Gabriel, Rafael Coutinho, Luighi e Erick Belé. O Cruzeiro, por sua vez, teve quatro atletas selecionados. O Flamengo aparece logo depois, com três. Aliás, um deles é o zagueiro Iago, um dos heróis do título Mundial Sub-20 contra o Barcelona.
Vendido pelo Fluminense ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, o atacante Isaque também integra a lista. Outro nome de destaque é o zagueiro Jair, ex-Botafogo, que pertence ao Nottingham Forest, da Inglaterra. O defensor, aliás, deixou o Alvinegro há pouco mais de um mês por aproximadamente R$ 78 milhões.
A Copa do Mundo Sub-20 será realizada no Chile, de 27 de setembro a 19 de outubro. O Brasil, aliás, é o segundo maior campeão, com cinco títulos. Contudo, a Seleção não disputa uma final desde 2015, quando perdeu para a Sérvia. Durante a preparação, realizou três amistosos em junho, no Cairo, capital do Egito, e depois mais dois em agosto, no Paraguai. Dessa forma, foram três vitórias e dois empates.
Convocação da Seleção Sub-20:
Goleiros
Otávio – Cruzeiro
Lucas Furtado – Flamengo
Pedro Cobra – Atlético
Defensores
Gilberto – Palmeiras
Igor Serrote – Al-Jazira
Leandrinho – Vasco
Arthur Gabriel – Palmeiras
Iago – Flamengo
João Souza – Flamengo
Jair Cunha – Nottingham Forest
Bruno Alves – Cruzeiro
Meio-campistas
João Cruz – Athletico-PR
Rayan Lucas – Sporting
Murilo Rhikman – Cruzeiro
Pedrinho – Zenit
Matheus Alves – CSKA
Isaque – Fluminense
Gabriel Moscardo – Braga
Rafael Coutinho – Palmeiras
Atacantes
Gustavo Prado – Internacional
Lucas Ferreira – Shakhtar
Erick Belé – Palmeiras
Luighi – Palmeiras
Luca Meirelles – Santos
Nathan Ribeiro – Botafogo
Kaique Kenji – Cruzeiro
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.