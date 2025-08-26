Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Seleção Brasileira anuncia amistosos na Ásia após fim das Eliminatórias

Brasil encara Coreia do Sul e Japão em outubro, na preparação para a Copa do Mundo de 2026
A CBF oficializou, nesta terça-feira (26/8), a agenda de amistosos da Seleção Brasileira para depois das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Em outubro, o time comandado por Carlo Ancelotti viaja para a Ásia, onde disputará dois jogos. Contra a Coreia do Sul, no dia 10, em Seul, e diante do Japão, no dia 14, em Tóquio.

A partida contra os sul-coreanos será realizada às 8h, enquanto o confronto diante dos japoneses está marcado para 7h30, no Estádio Nacional de Tóquio, e valerá pela tradicional Copa Kirin. O roteiro é semelhante ao da preparação antes da Copa do Mundo do Catar, em 2022.

O Brasil reencontra adversários conhecidos. Afinal, em junho de 2022, a Seleção venceu o Japão por 1 a 0 no mesmo Estádio Nacional, com gol de Neymar. Já o duelo mais recente contra a Coreia do Sul foi nas oitavas de final do Mundial do Catar, quando o time brasileiro goleou por 4 a 1, com gols de Vini Jr., Neymar, Richarlison e Lucas Paquetá.

“O Brasil já enfrentou Japão e Coreia em outros Mundiais. É um futebol diferente, com uma escola diferente, jogadores que correm o tempo todo e uma marcação que é quase uma perseguição por todo o campo. É muito importante para os nossos atletas enfrentar essas adversidades antes da Copa e já estarmos preparados para o que pode vir em 2026”, destacou Rodrigo Caetano, coordenador executivo.

Compromissos da Seleção Brasileira antes dos amistosos

Contudo, antes de embarcar para a Ásia, a Seleção ainda cumpre tabela nas Eliminatórias. Já classificado desde junho, o Brasil enfrenta o Chile, no dia 4 de setembro, às 21h30, no Maracanã. Depois visita a Bolívia, no dia 9, às 20h30, em El Alto. Aliás, a convocação para os jogos aconteceu nesta segunda-feira (25/8).

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

