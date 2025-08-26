Santos faz proposta pelo volante Rômulo, do Tigres-MEX

Peixe enviou uma oferta de R$30 milhões pelo jogador e busca reforçar o elenco de Juan Pablo Vojvoda para o restante do ano

O Santos intensificou a busca por reforços na reta final da janela de transferências. Após acertar o empréstimo do zagueiro Tomás Palacios, da Inter de Milão, o clube fez uma proposta de 5,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 30 milhões) pelo volante Rômulo, do Tigres-MEX.

Aos 25 anos, o jogador surgiu no Desportivo Brasil. Contudo, ele acumula passagens por Cruzeiro, Deportes La Serena-CHI, Juventude, Athletic e Internacional, Aliás, no Colorado, disputou 72 partidas e ganhou destaque antes de ser negociado ao futebol mexicano em janeiro deste ano, por US$ 5 milhões (R$ 30,4 milhões à época), mais US$ 500 mil de bônus (R$ 3,04 milhões).