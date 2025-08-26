Samuel Lino, do Flamengo, é ‘sincerão’ ao comparar Filipe Luís a Simeone

Ponta, que brilhou na goleada por 8 a 0 sobre o Vitória, na última segunda (25/8), revela que 'garra' é única semelhança entre os treinadores

O ponta Samuel Lino foi um dos grandes destaques da super goleada do Flamengo por 8 a 0 sobre o Vitória , na última segunda-feira (25/8), no Maracanã, pelo Brasileirão. Autor de dois gols e três assistências, o ex-jogador do Atlético de Madrid passou pela zona mista do estádio após o massacre e fez uma revelação curiosa aos jornalistas presentes.

Afinal, perguntado sobre possíveis semelhanças entre os técnicos Filipe Luís, do Fla, e Diego Simeone, do Atlético de Madrid (ESP), o jogador foi “sincerão”. Segundo ele, à exceção da “garra”, não há nenhuma semelhança entre ambos.

“Não. Nenhuma. Se for falar, acho que você vê que o Filipe (Luís) tem uma parte mais de garra, parece que ele trouxe do Simeone por passar tanto tempo, mas de resto, nenhuma. Forma de trabalhar, nem estilo de jogo, nenhuma”, revelou o ex-jogador do Atleti.

Samuel Lino, então, parabenizou os jovens do Flamengo, que foram campeões do Mundo Sub-20 em jogaço contra o Barcelona, também no Maracanã. Com passagem pela base do Rubro-Negro, o jogador de 25 anos deu seu recado aos jovens