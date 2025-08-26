Queda de rendimento de Alan Patrick causa temor no Internacional

Diferentemente do habitual em compromissos em fases mata-mata, camisa 10 do Colorado teve desempenho discreto em agosto

Apesar da fase ruim, Alan Patrick segue como principal responsável pela criação ofensiva do Inter. Na temporada, soma 14 gols e 11 assistências em 25 participações diretas, liderando ambos os fundamentos. Até julho, segundo dados do Sofascore , acumulava 27 jogos, 12 gols, 11 assistências, média de uma participação em gol a cada 98 minutos, além de 17 chances claras criadas, 97 passes decisivos e 37 finalizações certas em 50 tentativas.

O meio-campista Alan Patrick, referência técnica do Internacional em sua segunda passagem, atravessa um momento de baixa. Acostumado a decidir em fases eliminatórias, o camisa 10 teve atuações discretas nas derrotas para Fluminense e Flamengo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil e Libertadores, respectivamente, o que provoca críticas da torcida e preocupa o clube.

O problema está nos jogos decisivos. Contra Fluminense e Flamengo, finalizou apenas uma vez, distribuiu dois passes para conclusão e perdeu 38 posses de bola — números muito abaixo do que costuma apresentar.

Negociações para ampliar o contrato

Porém, mesmo em má fase, a diretoria mantém confiança no meia. Seu contrato vai até dezembro de 2026, mas já há conversas para estender o vínculo até 2027, quando ele terá 36 anos. O técnico Roger Machado, contudo, aposta na recuperação do camisa 10 para reativar a criatividade do time.

Alan Patrick deve ser titular no próximo compromisso do Colorado, contra o Fortaleza, no domingo (31), no Beira-Rio, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

