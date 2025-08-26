Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Queda de rendimento de Alan Patrick causa temor no Internacional

Queda de rendimento de Alan Patrick causa temor no Internacional

Diferentemente do habitual em compromissos em fases mata-mata, camisa 10 do Colorado teve desempenho discreto em agosto
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O meio-campista Alan Patrick, referência técnica do Internacional em sua segunda passagem, atravessa um momento de baixa. Acostumado a decidir em fases eliminatórias, o camisa 10 teve atuações discretas nas derrotas para Fluminense e Flamengo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil e Libertadores, respectivamente, o que provoca críticas da torcida e preocupa o clube.

Apesar da fase ruim, Alan Patrick segue como principal responsável pela criação ofensiva do Inter. Na temporada, soma 14 gols e 11 assistências em 25 participações diretas, liderando ambos os fundamentos. Até julho, segundo dados do Sofascore, acumulava 27 jogos, 12 gols, 11 assistências, média de uma participação em gol a cada 98 minutos, além de 17 chances claras criadas, 97 passes decisivos e 37 finalizações certas em 50 tentativas.

O problema está nos jogos decisivos. Contra Fluminense e Flamengo, finalizou apenas uma vez, distribuiu dois passes para conclusão e perdeu 38 posses de bola — números muito abaixo do que costuma apresentar.

Negociações para ampliar o contrato

Porém, mesmo em má fase, a diretoria mantém confiança no meia. Seu contrato vai até dezembro de 2026, mas já há conversas para estender o vínculo até 2027, quando ele terá 36 anos. O técnico Roger Machado, contudo, aposta na recuperação do camisa 10 para reativar a criatividade do time.

Alan Patrick deve ser titular no próximo compromisso do Colorado, contra o Fortaleza, no domingo (31), no Beira-Rio, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar