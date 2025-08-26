Narrador se encanta com efeito Flamengo em ‘nova fase’ de Saúl: ‘Alívio’

Espanhol atuou novamente como titular do Rubro-Negro no triunfo histórico sobre o Vitória, por 8 a 0, no Maracanã, pelo Brasileirão

O espanhol teve outra atuação clamorosa como titular de Filipe Luís. Um desempenho de altíssimo nível que, na visão de Luisinho, é consequência da liberdade para atuar com posse de bola e longe da rigidez tática que o marcou sob o comando de Diego Simeone.

Em meio às atuações de gala dos principais nomes do Flamengo na goleada histórica sobre o Vitória, por 8 a 0 em pleno Maracanã, a de Saúl Ñíguez não passou despercebida por Luis Felipe Freitas. O narrador da CazéTV fez questão de ressaltar o impacto do DNA ofensivo rubro-negro na potencialização da qualidade do espanhol no meio de campo.

“Imagina o alívio do Saúl em jogar em um time que busca o ataque o tempo todo. Depois de anos se sacrificando e se matando pra correr atrás dos adversários no time do Simeone, o cara agora pode voltar a jogar com a bola nos pés. E joga muito”, escreveu em sua conta no X.

A atuação do camisa 8 chamou novamente atenção pelo dinamismo e capacidade de organização na saída de bola. Isso em meio a um setor dominado por Jorginho e De Arrascaeta em seu auge no clube. Para parte da imprensa, aliás, a escalação do espanhol como volante se destaca entre os ajustes mais certeiros do técnico até aqui.

Encanto pelo coletivo

Luisinho aprofundou sua análise após o apito final, através de um vídeo no Instagram. O narrador destacou não só o placar e o impacto da atuação, que beirou à perfeição, mas especialmente o potencial de Filipe Luís no início de sua trajetória como técnico.

“O Flamengo é disparado, mas disparado, disparado o melhor time do Brasil. Assim, e não estou nem falando só em nomes e individualidade. Falo em coletivo. O que fez com o Vitória hoje… Só mais uma assinatura desse trabalho do Filipe Luís, que é fora de série”, e prosseguiu: