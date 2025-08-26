Lezcano, do Fluminense, não entra em campo há três meses: ‘Tempos melhores virão’

Paraguaio não joga com a camisa tricolor desde o dia 21 de maio, na goleada por 4 a 1 sobre a Aparecidense, na terceira fase da Copa do Brasil

Contratado em março por 5 milhões de dólares (cerca de R$ 29 milhões na cotação da época), o paraguaio Lezcano segue sem espaço com o técnico Renato Gaúcho no Fluminense. Assim, o jogador, que não tua há três meses com a camisa tricolor, utilizou as redes sociais para postar uma mensagem e dizer que “tempos melhores virão”.

Vale lembrar que a última vez em que o paraguaio esteve em campo foi no dia 21 de maio, na goleada por 4 a 1 sobre a Aparecidense, na terceira fase da Copa do Brasil. Desde então, o atleta, que atuou em dez jogos pelo Flu, até aqui, não teve mais oportunidades, sobretudo na disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

Ausência justificada

Na entrevista coletiva após a derrota para o Flamengo, o comandante tricolor explicou a pouca minutagem tanto do paraguaio quanto do uruguaio Lavega, que se encontra em situação semelhante. Para o treinador, ambos necessitam de adaptação ao futebol brasileiro, algo que demanda tempo para “corrigi-los praticamente todo dia”.

“Quando cheguei ao Fluminense, tanto Lezcano quanto o Lavega vinham bem abaixo (fisicamente) dos demais jogadores. São estrangeiros, precisam de adaptação e procuro corrigi-los praticamente todo o dia. Lembro que quando cheguei tive essa conversa com o presidente. Não vou usar esses dois jogadores em princípio porque preciso corrigi-los. Eles precisam se adaptar melhor porque, no momento que entrarem em campo, eles serão cobrados e não estão prontos para dar a resposta”, elucidou.