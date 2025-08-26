Grimsby Town x Manchester United: onde assistir, escalações e arbitragem

Red Devils estreiam na Copa da Liga Inglesa, fora de casa, contra clube da 4ª divisão / Crédito: Jogada 10

O Manchester United estreia na Copa da Liga Inglesa nesta quarta-feira (27), às 16h (de Brasília), contra o modesto Grimsby Town, da 4ª divisão. O duelo será no pequeno estádio Blundell Park, que recebe pouco mais de 8,5 mil torcedores. Quem vencer avança na competição, mas em caso de empate a vaga será definida nos pênaltis. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

O Grimsby chega confiante para tentar surpreender diante de um gigante do futebol inglês. Isto porque o time ainda não perdeu na atual edição da liga, somando três vitórias e dois empates na 4ª divisão. Além disso, o Grimsby Town não tem desfalques para o jogo desta quarta-feira e poderá entrar em campo com o que tem de melhor à disposição. Como chega o Manchester United Por ter terminado somente em 15º lugar na última Premier League, os Red Devils entraram mais cedo na competição, já na 2ª rodada. E o confronto promete ser o mais desequilibrado até aqui, colocando frente a frente um dos gigantes da Inglaterra contra um time da 4ª divisão.

Além disso, o United ainda não venceu na atual edição da Premier League, com uma derrota em casa para o Arsenal, por 1 a 0, e um empate em 1 a 1 contra o Fulham. Mesmo diante de um adversário bem inferior, o técnico Rúben Amorim deve mandar a campo uma base de titulares. A ideia é acelerar o entrosamento dos reforços para a temporada. Assim, jogadores como Bruno Fernandes, Matheus Cunha e Sesko devem começar entre os titulares. Contudo, o United terá os desfalques de Mazraoui e Lisandro Martínez, lesionados.