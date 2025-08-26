Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Grêmio empresta promissor volante ao Atlético Goianiense

Imortal concorda em ceder o atleta até o fim da da Série B. Ronald perdeu espaço com o retorno de Arthur Melo e a contratação de Noriega
O Grêmio fez uma reavaliação em seu elenco e decidiu emprestar o promissor meio-campista Ronald. Assim, o destino do volante será o Atlético Goianiense. O Imortal concordou em ceder o jogador até o término da Série B, que já está no segundo turno.

Antes peça útil no elenco do Tricolor gaúcho, ele perdeu espaço com a contratação de dois meio-campistas. No caso, o retorno do ídolo Arthur Melo, além da chegada do peruano Erick Noriega. Ronald é uma revelação das categorias de base do Grêmio e soma 36 jogos pelo profissional do clube, 12 deles nesta temporada.

Inclusive, o último deles foi na vitória de virada sobre o Atlético, fora de casa, pelo Brasileirão. Ele foi titular improvisado na lateral direita. Isso porque o Imortal sofreu com a escassez de opções na posição por um período. Deste modo, o técnico Mano Menezes entendeu que utilizá-lo como alternativa seria uma das soluções.

Ronald soma passagens também pelas categorias inferiores da Seleção Brasileira. No começo da temporada, clubes sinalizaram o interesse em contratar o volante, mas a sua preferência foi por permanecer no Tricolor gaúcho. Além disso, ele aguardava a abertura da segunda janela de transferências. Até porque o jogador tinha a esperança que pudesse atuar com certa frequência. O seu contrato com o Grêmio expira somente no fim de 2027.

Balbuena se torna desfalque no Grêmio por contusão

O zagueiro Balbuena pode não jogar mais na temporada 2025. O jogador do Grêmio deixou o empate com o Ceará ainda no primeiro tempo com uma fratura na fíbula do tornozelo direito após lance com o atacante Aylon. Assim, o paraguaio vai passar por cirurgia ainda nesta semana e tem previsão de retorno em quatro meses, de acordo com médico da seleção paraguaia.

