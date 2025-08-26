Flamengo se manifesta contra mudança do calendário

Em nota, Rubro-Negro critica CBF por decisão e alega que foi prejudicado com a alteração / Crédito: Jogada 10

Após aplicar a maior goleada da história dos pontos corridos, o Flamengo se manifestou contra a mudança do calendário de 2025. Nos últimos dias, a CBF decidiu antecipar o fim do Brasileirão e adiou as fases finais da Copa do Brasil. Afinal, a ideia era permitir que uma equipe brasileira disputasse o Intercontinental, em dezembro, caso conquiste a Libertadores. Mas o Rubro-Negro não gostou da alteração. A CBF antecipou o fim do Brasileirão, previsto para o dia 21 de dezembro, para 7 do mesmo mês. Já as semifinais e finais da Copa do Brasil, que aconteceriam em novembro, acontecerão após o término do Brasileiro. Contudo, nenhum dos três times brasileiros que seguem na Libertadores estão na Copa do Brasil. Portanto, seria possível ganhar o Brasileiro e Libertadores, além de disputar o Intercontinental.