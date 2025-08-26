Em 1º treino de Vojvoda, Neymar desfalca atividade em campo, e Guilherme retorna

Camisa 10 participa de conversa com o novo técnico, mas faz apenas trabalho na academia; time inicia a preparação para o jogo contra o Flu

A ausência de Neymar no gramado, de fato, chamou bastante a atenção. O camisa 10 esteve presente no papo inicial com o novo comandante argentino. Após a conversa com o grupo, contudo, ele realizou apenas exercícios na academia. O motivo exato da atividade separada, no entanto, não foi divulgado pelo clube.

O técnico Juan Pablo Vojvoda comandou seu primeiro treino no Santos. A atividade, na tarde desta terça-feira (26), no CT Rei Pelé, teve um desfalque de peso. O craque Neymar não participou do trabalho com bola junto ao restante do elenco. Por outro lado, a boa notícia do dia foi o retorno do atacante Guilherme. O time, portanto, iniciou a preparação para o duelo contra o Fluminense.

Por outro lado, a grande e positiva novidade do dia foi o retorno de Guilherme. O atacante voltou a treinar com bola junto com o restante do elenco santista. Ele havia sido um importante desfalque no último jogo contra o Bahia. A sua ausência na partida ocorreu após ele sofrer ameaças de alguns torcedores.

Vojvoda quer resposta imediata

O novo treinador, que foi apresentado mais cedo, já mostrou seu grande foco. Vojvoda quer uma reação rápida e imediata do time, que briga contra o rebaixamento.

“Sei que temos que ganhar domingo. O foco está em conseguir rendimento. Obriga a ter resposta imediata”, discursou o técnico. “Hoje vou conhecer meus jogadores e trabalhar para domingo. Nossa prioridade é essa”, completou.

Por fim, o departamento médico do clube tem outras novidades. O zagueiro João Basso iniciou o seu processo de transição para o campo. Já o volante Willian Arão segue entregue aos cuidados da fisioterapia. Vojvoda, enfim, começa a esboçar o time para o jogo de domingo (31) a partir desta quarta-feira (27). A saber, o que virá pela frente.