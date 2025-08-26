Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cruzeiro monitora situação de atacante de clube turco

Raposa tem interesse na contratação de Keny Arroyo, de 19 anos
Após contratar Luis Sinisterra junto ao Bournemouth, da Inglaterra, o Cruzeiro mira mais uma contração internacional. Afinal, a Raposa monitora a situação do atacante equatoriano Keny Arroyo, que pertence ao Besiktas, da Turquia, segundo informações do portal turco “A Spor”.

Nas redes sociais, Keny Arroyo reagiu a um comentário de um torcedor cruzeirense, pedindo a contratação do atacante. Na mensagem, o torcedor pediu para o jogador acertar com o Cruzeiro. O equatoriano, portanto, respondeu com uma estrela e uma mão em oração.

Keny Arroyo chegou ao Besiktas em fevereiro deste ano. O equatoriano, de 19 anos, foi contratado por 6,5 milhões de euros (R$ 41 milhões). Revelado no Independiente Del Valle, do Equador, ele subiu para o profissional em 2023. O atacante, aliás, fez parte do time campeão da Recopa Sul-Americana no mesmo ano. Sem espaço na Turquia, o jogador busca respirar novos ares.

Promessa do futebol equatoriano, Keny Arroyo disputou 44 jogos, marcou cinco gols e deu oito assistências pelo Independiente Del Valle. Já em sua primeira temporada pelo Besiktas, recebeu poucas oportunidades. Ao todo, foram 12 jogos e dois gols, com uma média de pouco mais de 20 minutos em campo. Dessa forma, o jovem não está satisfeito e deseja ir para algum clube onde vai atuar com frequência.

