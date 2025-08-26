Cruzeiro monitora situação de atacante de clube turco

Nas redes sociais, Keny Arroyo reagiu a um comentário de um torcedor cruzeirense, pedindo a contratação do atacante. Na mensagem, o torcedor pediu para o jogador acertar com o Cruzeiro. O equatoriano, portanto, respondeu com uma estrela e uma mão em oração.

Após contratar Luis Sinisterra junto ao Bournemouth, da Inglaterra, o Cruzeiro mira mais uma contração internacional. Afinal, a Raposa monitora a situação do atacante equatoriano Keny Arroyo, que pertence ao Besiktas, da Turquia, segundo informações do portal turco “A Spor” .

Keny Arroyo chegou ao Besiktas em fevereiro deste ano. O equatoriano, de 19 anos, foi contratado por 6,5 milhões de euros (R$ 41 milhões). Revelado no Independiente Del Valle, do Equador, ele subiu para o profissional em 2023. O atacante, aliás, fez parte do time campeão da Recopa Sul-Americana no mesmo ano. Sem espaço na Turquia, o jogador busca respirar novos ares.

Promessa do futebol equatoriano, Keny Arroyo disputou 44 jogos, marcou cinco gols e deu oito assistências pelo Independiente Del Valle. Já em sua primeira temporada pelo Besiktas, recebeu poucas oportunidades. Ao todo, foram 12 jogos e dois gols, com uma média de pouco mais de 20 minutos em campo. Dessa forma, o jovem não está satisfeito e deseja ir para algum clube onde vai atuar com frequência.

