Corinthians diz que dívida do transfer ban subiu e pede ajuda da Fifa

Segundo o presidente do Timão, Osmar Stabile, o clube precisa pagar ao Santos Laguna um total de R$ 40 milhões, números maior que o esperado

De acordo com o mandatário alvinegro, o aumento se deve aos juros anuais de 18% aplicados sobre a dívida, que teve sua primeira condenação na Fifa em maio de 2023.

O Corinthians enfrenta um cenário complicado para derrubar o transfer ban imposto pela Fifa. Segundo o presidente Osmar Stabile, o clube precisa pagar R$ 40 milhões ao Santos Laguna, do México. Contudo, este valor é maior do que os R$ 33,4 milhões inicialmente noticiados.

Sem o montante em caixa, o Timão busca um acordo para parcelar o pagamento. A última proposta feita pelo clube foi de 70% à vista, mas os mexicanos sinalizaram que só aceitam 90% do valor imediato.

Diante do impasse, o Corinthians solicitou à Fifa que interceda. O clube argumenta que está em processo de reorganização financeira e citou o Regime Centralizado de Execuções (RCE) como exemplo de seu esforço de ajuste.

“O problema hoje está dentro da Fifa. Não depende mais do Santos Laguna. Se a Fifa entender que temos de pagar tudo, temos que correr atrás do Santos Laguna e pagar. Estamos trabalhando em três frente para conseguir a diferença de recursos: todo mundo está falando em 33 milhões. É muito mais do que isso, porque tem mais 18% (de juros). Na verdade, o valor, se fossem só os 33 milhões, o Corinthians teria recurso. Mas tem mais R$ 6 milhões de impostos para que a gente possa mandar o dinheiro para a frente. São, na verdade, R$ 40 milhões”, afirmou Stabile.

O presidente ainda detalhou que, além dos R$ 40 milhões da dívida, há custos com impostos, o que encarece ainda mais a operação.