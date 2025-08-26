Com volta de Hulk e apoio da torcida, Atlético já tem provável escalação

Com volta de Hulk e apoio da torcida, Atlético já tem provável escalaçãoLyanco treina em campo e pode ser a grande surpresa para o duelo decisivo contra o Cruzeiro; torcedores fazem festa na porta do CT do Galo
O Atlético finalizou sua preparação para o clássico decisivo contra o Cruzeiro. O time, que treinou na tarde desta terça-feira (26), terá retornos muito importantes. Os jogadores Hulk, Cuello e Alonso, por exemplo, estão novamente à disposição do técnico. O zagueiro Lyanco, aliás, treinou em campo e pode ser a grande surpresa. A equipe, por fim, ainda recebeu o apoio da torcida na porta do CT.
A torcida do Galo, de fato, fez uma grande festa para apoiar o time. Os torcedores foram até a porta da Cidade do Galo para incentivar o elenco. O ato de apoio teve foguetes, sinalizadores e muitos cantos. Os jogadores, então, foram até os torcedores após o jantar e aplaudiram a bonita manifestação.
“Amanhã é guerra!”, canta a torcida do Atlético-MG para os jogadores em frente à Cidade do Galo.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente