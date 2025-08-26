CBF detalha rodadas 23 a 27 do Brasileirão; confira as informações

CBF detalha rodadas 23 a 27 do Brasileirão; confira as informaçõesEntidade máxima do futebol brasileiro, enfim, divulga detalhes das próximas rodadas do torneio; veja e se programe
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou nesta terça-feira (26/8) mais cinco rodadas do Brasileirão. Assim, através de ofício em seu site, a entidade máxima do futebol trouxe informações relativas às datas, horários, locais e transmissões das partidas em questão, válidas pelas rodadas 23 a 27.
O documento, ainda de acordo com a CBF, já apresenta mudança no calendário anunciada no último sábado (23/8). O principal objetivo foi antecipar o encerramento do Brasileirão, visando evitar conflitos de datas. Afinal, há grande chance de um brasileiro participar da Copa Intercontinental da Fifa, em dezembro.
A 23ª rodada terá início no dia 13 de setembro, com quatro jogos, sendo dois às 16h (de Brasília): Grêmio x Mirassol, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre; e Fortaleza x Vitória, na Arena Castelão, em Fortaleza. Às 18h30, o Palmeiras encara o Internacional no Allianz Parque, em São Paulo, enquanto às 21h o Corinthians visita o Fluminense no Maracanã, no Rio.
Veja a tabela detalhada das rodadas 23 a 27 do Brasileirão
23ª rodada (13 a 15/9)
13/09 – Grêmio x Mirassol – 16h
13/09 – Fortaleza x Vitória – 16h
13/09 – Palmeiras x Internacional – 18h30
13/09 – Fluminense x Corinthians – 21h
14/09 – Red Bull Bragantino x Sport – 11h
14/09 – Atlético-MG x Santos – 16h
14/09 – Juventude x Flamengo – 16h
14/09 – São Paulo x Botafogo – 17h30
14/09 – Vasco x Ceará – 20h30
15/09 – Bahia x Cruzeiro – 20h
24ª rodada (20 e 21/9)
20/09 – Vitória x Fluminense – 16h
20/09 – Botafogo x Atlético-MG – 18h30
20/09 – Ceará x Bahia – 18h30
20/09 – Palmeiras x Fortaleza – 21h
21/09 – Mirassol x Juventude – 16h
21/09 – Flamengo x Vasco – 17h30
21/09 – Inter x Grêmio – 17h30
21/09 – Sport x Corinthians – 17h30
21/09 – Santos x São Paulo – 20h30
21/09 – Cruzeiro x Red Bull Bragantino – 20h30
25ª rodada (27 a 29/9)
27/09 – Fortaleza x Sport – 16h
27/09 – Vasco x Cruzeiro – 18h30
27/09 – Juventude x Internacional – 18h30
27/09 – Atlético-MG x Mirassol – 21h
28/09 – Grêmio x Vitória – 11h
28/09 – Fluminense x Botafogo – 16h
28/09 – Bahia x Palmeiras – 16h
28/09 – Red Bull Bragantino x Santos – 18h30
28/09 – Corinthians x Flamengo – 20h30
29/09 – São Paulo x Ceará – 20h
26ª rodada (30/9 a 2/10)
30/09 – Atlético-MG x Juventude – 21h30
1º/10 – Palmeiras x Vasco – 19h
1º/10 – Mirassol x Red Bull Bragantino – 19h
1º/10 – Sport x Fluminense – 19h
1º/10 – Inter x Corinthians – 19h30
1º/10 – Botafogo x Bahia – 21h30
1º/10 – Santos x Grêmio – 21h30
2/10 – Vitória x Ceará – 19h
2/10 – Fortaleza x São Paulo – 19h30
2/10 – Flamengo x Cruzeiro – 20h30
27ª rodada (4 e 5/10)
04/10 – Fluminense x Atlético-MG – 18h30
04/10 – Red Bull Bragantino x Grêmio – 18h30
04/10 – Inter x Botafogo – 18h30
04/10 – Corinthians x Mirassol – 21h
05/10 – Vasco x Vitória – 16h
05/10 – São Paulo x Palmeiras – 16h
05/10 – Bahia x Flamengo – 18h30
05/10 – Juventude x Fortaleza – 18h30
05/10 – Cruzeiro x Sport – 20h30
05/10 – Ceará x Santos – 20h30
