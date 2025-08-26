Brasileiro garante Pafos FC pela 1ª vez na fase principal da Liga dos Campeões

Jajá, ex-Athletico-PR, Cruzeiro e Seleção Sub-20, faz golaço aos 44 da etapa final. O 1 a 1 com o Estrela Vermelha vale a classificação cipriota / Crédito: Jogada 10

O Pafos FC fez história na Liga dos Campeões. Afinal, nesta terça-feira, 26/8, jogando no Alphamega Stadium, em Limassol, empatou em 1 a 1 com o Estrela Vermelha. Assim, se classificou para a fase de ligas da competição mais importante entre clubes do futebol europeu. A vaga veio foi dramática. O time havia vencido na ida por 2 a 1 e jogava pelo empate em casa. Porém, perdia por 1 a 0 até os 44 minutos do segundo tempo, com os sérvios marcando com Ivanić aso 14da etapa final. Mas o brasileiro Jajá fez um golaço que definiu o 1 a 1 e garantiu a vaga na fase principal da Champions. Agora, o Pafos aguarda o sorteio dos jogos da fase de liga da Champions, que ocorrerá nesta quinta-feira. Serão 36 equipes que jogam em um grupo único. Cada time disputa oito partidas (modelo suíço), com os oito primeiros avançando diretamente, os times entre o 9º e o 24º lugares jogando um mata-mata, e do 25º ao 36º sendo eliminados. Essa fórmula começou na temporada passada, substituindo a antiga fase de grupos.

O equilíbrio marca o primeiro tempo Apesar de o time cipriota ser da cidade de Pafos, este jogo foi em Limassol (a 67 km), pois o estádio local não está liberado para jogos da Champions por conta da baixa capacidade (8.000 lugares). O Alphamega é um pouco maior (10.700 lugares) e está apto para jogos desta fase da Champions. Os times deram poucos espaços até os 40 minutos, com o Estrela Vermelha levando algum perigo nas ligações diretas e o Pafos controlando o jogo. Tanto que, até os 40 minutos, o melhor lance foi um voleio de Anderson, para o Pafos — bonito, mas anulado pela arbitragem por falta do brasileiro. Contudo, nos últimos cinco minutos, o Pafos teve três bons ataques: um com o português Correa e dois com o brasileiro Bruno Felipe. Em todas, o goleiro Matheus (ex-América-MG) fez boas defesas. Já o último ataque foi um chute do brasileiro Bruno Duarte, defendido com segurança por Michail. Gols na etapa final e Pafos classificado O Estrela Vermelha, precisando vencer, voltou com mais vontade para a etapa final. Já o Pafos passou a buscar mais os contra-ataques. Contudo, a pressão do time visitante deu resultado aos 14 minutos, em um chute de Ivanić que bateu na zaga e matou o goleiro Michail.