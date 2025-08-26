Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasileiro garante Pafos FC pela 1ª vez na fase principal da Liga dos Campeões

Jajá, ex-Athletico-PR, Cruzeiro e Seleção Sub-20, faz golaço aos 44 da etapa final. O 1 a 1 com o Estrela Vermelha vale a classificação cipriota
O Pafos FC fez história na Liga dos Campeões. Afinal, nesta terça-feira, 26/8, jogando no Alphamega Stadium, em Limassol, empatou em 1 a 1 com o Estrela Vermelha. Assim, se classificou para a fase de ligas da competição mais importante entre clubes do futebol europeu. A vaga veio foi dramática. O time havia vencido na ida por 2 a 1 e jogava pelo empate em casa. Porém, perdia por 1 a 0 até os 44 minutos do segundo tempo, com os sérvios marcando com Ivanić aso 14da etapa final. Mas o brasileiro Jajá fez um golaço que definiu o 1 a 1 e garantiu a vaga na fase principal da Champions.

Agora, o Pafos aguarda o sorteio dos jogos da fase de liga da Champions, que ocorrerá nesta quinta-feira. Serão 36 equipes que jogam em um grupo único. Cada time disputa oito partidas (modelo suíço), com os oito primeiros avançando diretamente, os times entre o 9º e o 24º lugares jogando um mata-mata, e do 25º ao 36º sendo eliminados. Essa fórmula começou na temporada passada, substituindo a antiga fase de grupos.

O equilíbrio marca o primeiro tempo

Apesar de o time cipriota ser da cidade de Pafos, este jogo foi em Limassol (a 67 km), pois o estádio local não está liberado para jogos da Champions por conta da baixa capacidade (8.000 lugares). O Alphamega é um pouco maior (10.700 lugares) e está apto para jogos desta fase da Champions.

Os times deram poucos espaços até os 40 minutos, com o Estrela Vermelha levando algum perigo nas ligações diretas e o Pafos controlando o jogo. Tanto que, até os 40 minutos, o melhor lance foi um voleio de Anderson, para o Pafos — bonito, mas anulado pela arbitragem por falta do brasileiro.

Contudo, nos últimos cinco minutos, o Pafos teve três bons ataques: um com o português Correa e dois com o brasileiro Bruno Felipe. Em todas, o goleiro Matheus (ex-América-MG) fez boas defesas. Já o último ataque foi um chute do brasileiro Bruno Duarte, defendido com segurança por Michail.

Gols na etapa final e Pafos classificado

O Estrela Vermelha, precisando vencer,  voltou com mais vontade para a etapa final. Já o Pafos passou a buscar mais os contra-ataques. Contudo, a pressão do time visitante deu resultado aos 14 minutos, em um chute de Ivanić que bateu na zaga e matou o goleiro Michail.

Jogo para prorrogação? Não. Porém, aos 44 minutos, Jajá, que havia entrado na etapa final, fez um gol incrível. Após falta levantada na área por Pepê, o atacante pegou de primeira, encobrindo o goleiro brasileiro Matheus. A festa começou para os cipriotas — e sem hora para terminar.

Pafos FC 1×1 Estrela Vermelha

Playoffs da Champions – Volta
Data: 26/8/2025
Local: Estádio Alphamega, Limassol (CHP)
Gols: Ivanic, 14’/2ºT (1-0); Jajá, 44’/2ºT (1-1)
PAFOS FC: Michail; João Correia, Goldar, Luckassen e Pileas (Langa, 16’/2ºT); Pepê, Sunjic, Orsic (Jajá, 16’/2ºT), Dragomir e Bruno Felipe (Pedro Henrique, 45’/2ºT); Anderson (Bassouamina, 23’/2ºT) . Técnico: Juan Carlos Carcedo
ESTRELA VERMELHA: Matheus; Seol, Veljkovic, Milosavjevic e Tiknizyan; Elsnik (Katai, 45’/2ºT) e Krunic; Babicka (Radonjic, 11’/2ºT), Bruno Duarte (Arnautovic, 11/2ºT) e Ivanic  (Olayinka, 45’/2ºT); Ndiaye.Técnico: Vlad Milojevic
Árbitro: Michael Oliver (ING)
Auxiliares: Stuart Burt Lee Betts (ING)
VAR: Jarred Gillett (AUT)
Cartões amarelos: Pepe, Bruno Felipe (PAF);Veljkovic, Krunic , Tiknizyan (EST)
Cartões vermelhos: –

