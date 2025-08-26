Bahia anuncia contratação do zagueiro Luiz Gustavo, ex-Vasco

Essa negociação tem um impacto positivo no fluxo de caixa vascaíno, que já anunciou Robert Renan, do Zenit, como peça de reposição. O clube carioca tenta concretizar a permanência de Rayan. O jogador, titular absoluto no momento, é alvo de gigantes europeus nesta janela, que se encerra no próximo dia 2 de setembro.

Com um futuro promissor, Luiz Gustavo esteve entre os convocados para a seleção sub-20 recentemente e passou a ficar como opção no banco de reservas para se ambientar aos profissionais.

“A venda do Luiz Gustavo foi porque a gente precisava de recursos para tocar o clube, pagar salário. Não é um jogador que eu gostaria que saísse. Pelo contrário. É um jovem que acho que tem um futuro brilhante. A gente estava preparando o Luiz para voltar mais forte. Ele teve seis partidas comigo e teve uma proposta, uma boa proposta financeira. A tendência era que ele conseguisse jogar mais jogos e conseguisse performar e que essa proposta fosse até maior. Mas por uma questão de fluxo de caixa foi realizada a venda do Luiz”, disse Fernando Diniz.

