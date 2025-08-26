Athletico-PR x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Athletico-PR e Corinthians começam a decidir nesta quarta-feira (27/8), às 21h30, mais um duelo mata-mata da Copa do Brasil. O embate vale pelas quartas de final da competição. O jogo de ida acontece na Ligga Arena, casa do Furacão. Já o embate da volta está marcado para o dia 11 de setembro, também às 21h30, mas na Neo Química Arena. O vencedor vai encarar Cruzeiro ou Atlético-MG nas semifinais do torneio.

Como chega o Athletico-PR

O Athletico-PR chegou às quartas de final depois de eliminar o São Paulo. O time perdeu o jogo de ida, fora de casa, por 2 a 1, mas venceu por 1 a 0 diante de sua torcida e levou a melhor nos pênaltis. Contudo, o Furacão tem uma série de problemas em seu elenco, visto que o zagueiro Léo, o lateral-direito Kauã Moraes, o volante Raul e o atacante Isaac estão lesionados. Além disso, o atacante Julimar está em transição física e não sabe se terá condições de atuar. Já Esquivel e Luiz Fernando, que terminaram a partida contra o CRB com dores, têm status de dúvida. Contudo, o técnico Odair Hellmann vem priorizando a disputa da Série B e pode ter um time misto contra o Corinthians, neste jogo de ida.

Como chega o Corinthians

Já o Corinthians passou pelo rival Palmeiras, com vitórias nos dois clássicos: 1 a 0 na ida, em casa, e 2 a 0 na volta, fora e chega com a moral lá em cima para seguir avançando. Além disso, a Copa do Brasil aparece como a chance do clube levantar mais um título nesta temporada. Contudo, Dorival Júnior segue sem poder contar com diversas estrelas de seu elenco. Isso porque o volante José Martínez, o meia André Carrillo e os atacantes Memphis e Yuri Alberto seguem entregues aos cuidados do departamento médico alvinegro. Já o lateral-esquerdo Hugo está em transição física, mas ainda não deve voltar neste jogo. Por fim, Raniele terá que cumprir suspensão em Curitiba e está fora.

ATHLETICO-PR X CORINTHIANS

Jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil

Data e horário: 27/08/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Ligga Arena, Curitiba (PR)

ATHLETICO-PR: Santos; Benavídez, Belezi, Arthur Dias e Esquivel; Diogo Riquelme, Patrick e Zapelli; Mendoza, Luiz Fernando e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Bidon, Charles, Maycon e Garro; Romero e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

