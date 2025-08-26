Apresentados, Robert Renan e Gómez destacam importância de Diniz para chegar ao Vasco

Zagueiro e ponta, respectivamente, falam do trabalho de convencimento do técnico cruz-maltino durante negociações; veja algumas falas / Crédito: Jogada 10

O Vasco apresentou nesta terça-feira (26/8) dois de seus reforços para o restante da temporada. No Centro de Eventos do Worldwide Offices, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, o zagueiro Robert Renan e o ponta Andrés Gómez foram apresentados à imprensa pelo Cruz-Maltino. Ambos, aliás, destacaram a importância do técnico Fernando Diniz nas negociações com o Gigante da Colina.

Robert Renan, que chega de empréstimo junto ao Zenit (RUS), falou sobre o passado vascaíno. Afinal, sua família torce pelo clube, o que o faz se sentir honrado com a chance de atuar em São Januário. LEIA MAIS: Robert Renan surge no BID e já pode atuar pelo Vasco “Sempre tive um prazer enorme de vestir a camisa do Vasco. Como eu falei, minha família toda é vascaína. Onde eu moro, em Brasília, tem muito vascaíno. Estou me sentindo honrado de verdade de vestir essa camisa, então acho que realizei um sonho mesmo, estou muito feliz”, revelou.

Uma das grandes dúvidas da torcida do Vasco era acerca da forma física do jogador. Renan, então, revelou que está sem jogar desde maio, mas que se sente bem para atuar. “Grande motivo foi o professor Diniz. Ele me ligava 24h por dia (risos). Eu estou me preparando muito ainda. Fiquei um tempo sem jogar, meu último jogo foi 26 de maio, mas eu continuo treinando, estou em forma. Só o professor Diniz para dizer (quando vai jogar)”, afirmou. Importância de Diniz Renan ainda informou o motivo de retornar ao Brasil. Segundo ele, o técnico Fernando Diniz foi de suma importância, até pelo fato de encaixar no estilo de jogo do treinador.

“Motivo mesmo foi mais por causa do Diniz. Acho que eu encaixo diretamente no estilo de jogo dele. E eu sempre observei isso. Agora estou realizando esse sonho de vestir a camisa do Vasco e jogar com o Diniz também”, explicou. Andrés Gómez, novo camisa 11 do Vasco Diferente de Robert Renan, o atacante Andrés Gómez já estreou pelo Vasco. Ele falou sobre a sensação de atuar pela primeira vez em São Januário. “Me senti muito feliz no campo, com a torcida. Se sentia a vibração, a energia. Pude entrar, marcar minha primeira assistência. Que venham muitos gols mais para celebrar com eles”, disse.

Gómez, então, revelou quem o convenceu a jogar no Vasco. Segundo o próprio, o gerente Admar Lopes e o técnico Fernando Diniz foram importantes no trabalho de convencimento. Ele também falou que se sente 100%, aliás. “Primeiramente, estava falando sobre o projeto com o Gerente (Admar Lopes) e ele me convenceu. E segundo, com o técnico Diniz. Também ajudou a me convencer, pela personalidade dele, como trabalho. Penso que isso era muito importante para mim. Três dias antes de chegar, tive um incômodo no quadríceps, mas não foi nada grave e já estou 100%”, revelou. Vindo do Rennes (FRA), Gómez foi sincero ao falar seus objetivos. Afinal, segundo o colombiano, sua vontade é de seguir os passos de alguns compatriotas, como Arias (Wolverhampton) e Richard Ríos (Benfica).