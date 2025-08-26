Apesar de edema na coxa, Neymar deve reforçar o Santos contra o Fluminense

Craque ficou fora da convocação da Seleção, mas retornou aos trabalhos e deve ser opção para a estreia de Vojvoda no comando / Crédito: Jogada 10

O Santos monitora a situação de Neymar com atenção, Afinal, o craque ficou fora da convocação da Seleção Brasileira e trata um edema na coxa desde a semana passada. Apesar da lesão, o camisa 10 não preocupa a comissão técnica. Assim, deve estar à disposição para enfrentar o Fluminense, no próximo domingo, às 16h, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. Aliás, o Peixe espera que o astro esteja em campo na estreia de Juan Pablo Vojvoda como técnico do Peixe. Desfalque por suspensão na derrota para o Bahia, Neymar não parou: durante a folga do elenco, na última segunda-feira (25), realizou exercícios de fortalecimento em uma academia particular.