Zé Ivaldo desabafa após período sem jogar no Santos: ‘Faz tempo’

Zagueiro não atua desde a partida contra o Mirassol, em julho, e terá permanência no clube definida pela nova comissão técnica

Sem jogar pelo Santos desde julho, o zagueiro Zé Ivaldo postou um desabafo em suas redes sociais. O defensor vive uma expectativa para que Juan Pablo Vojvoda, novo técnico da equipe, resolva o seu impasse dentro do alvinegro.

Emprestado pelo Cruzeiro no começo do ano, o jogador atuou pela última vez no dia 19 de julho, na derrota para o Mirassol. Depois de uma má atuação no interior paulista, o clube afastou Zé Ivaldo do restante do elenco e realizou trabalhos em separado. O Peixe tomou a atitude porque o defensor estava próximo de bater uma meta, que obrigava o clube a comprar o jogador.