Vitor Hugo minimiza derrota no Morumbis e já projeta Atlético x Cruzeiro na Copa do Brasil

Galo é facilmente batido pelo São Paulo e agora foca na Copa do Brasil; clássico de Minas Gerais valerá vaga nas semifinais / Crédito: Jogada 10

O zagueiro Vitor Hugo lamentou a derrota do Atlético para o São Paulo neste domingo (24), no estádio do Morumbi. Titular devido à ausência de Júnior Alonso, ele destacou que o time entrou em campo mesclado com reservas e diversos atletas da base, já que o foco é a partida da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, na quarta-feira, válida pelas quartas de final. Apesar disso, a derrota fora de casa deixou o Atlético apenas na 12ª posição, com 24 pontos. Pablo Maia, volante, e Tápia, atacante, marcaram os gols do São Paulo, que segue bem sob o comando de Crespo.