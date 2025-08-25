Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Thiago Silva deve voltar ao Fluminense para as quartas da Copa do Brasil

Monstro está recuperado de uma lesão grau dois na posterior da coxa direita e deve ser uma das novidades do técnico Renato Gaúcho contra o Bahia
O Fluminense deve ganhar um reforço importante no sistema defensivo para as quartas de final da Copa do Brasil, diante do Bahia, a partir desta quinta-feira (28), em Salvador. Afinal, Thiago Silva está recuperado de uma lesão grau dois na posterior da coxa direita e deve ser uma das novidades do técnico Renato Gaúcho para o confronto de tricolores. A informação é do portal “ge”.

Vale lembrar que o Monstro sofreu uma lesão muscular grau 2 há 18 dias e tinha previsão de retorno em até um mês. Contudo, na semana passada iniciou as atividades no gramado e tem avançado na recuperação.

Assim, desde que Thiago Silva se contundiu, o Tricolor só não foi vazado em uma partida (somando Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão). Foi contra o América de Cali, no Maracanã, pelas oitavas do torneio continental. Ao todo, inclusive, foram seis partidas e 10 tentos sofridos.

Problemas no setor defensivo

O técnico teve que conviver com a suspensão de Freytes em uma partida, que o fez recorrer a jovens de base, como Davi Schuindt. Mesmo assim, o time conseguiu se sair bem, mas todo esse cenário evidenciou a necessidade de reforços para o setor. A equipe ficou sete jogos sem perder, mas não resistiu ao Bragantino, fora de casa, no último sábado (23).

“A princípio, os médicos deram quatro semanas para ele. Fez duas semanas e pouco agora. A única pessoa que pode nos dar essa resposta, se tem condição de jogar ou não, é o próprio Thiago. É da cabeça dele. Se ele estiver se sentindo bem, treinando, fazendo todos os testes e não sentindo nada, e se falar que tem condição de jogar, ele vai jogar. Se ainda estiver em dúvida, a gente não pode perder o Thiago. Então, esperamos ele mais um jogo, para quando voltar, voltar 100%”, afirmou Renato Gaúcho.

