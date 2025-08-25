Thiago Silva deve voltar ao Fluminense para as quartas da Copa do Brasil

Monstro está recuperado de uma lesão grau dois na posterior da coxa direita e deve ser uma das novidades do técnico Renato Gaúcho contra o Bahia

Vale lembrar que o Monstro sofreu uma lesão muscular grau 2 há 18 dias e tinha previsão de retorno em até um mês. Contudo, na semana passada iniciou as atividades no gramado e tem avançado na recuperação.

O Fluminense deve ganhar um reforço importante no sistema defensivo para as quartas de final da Copa do Brasil , diante do Bahia, a partir desta quinta-feira (28), em Salvador. Afinal, Thiago Silva está recuperado de uma lesão grau dois na posterior da coxa direita e deve ser uma das novidades do técnico Renato Gaúcho para o confronto de tricolores. A informação é do portal “ge”.

Assim, desde que Thiago Silva se contundiu, o Tricolor só não foi vazado em uma partida (somando Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão). Foi contra o América de Cali, no Maracanã, pelas oitavas do torneio continental. Ao todo, inclusive, foram seis partidas e 10 tentos sofridos.

Problemas no setor defensivo

O técnico teve que conviver com a suspensão de Freytes em uma partida, que o fez recorrer a jovens de base, como Davi Schuindt. Mesmo assim, o time conseguiu se sair bem, mas todo esse cenário evidenciou a necessidade de reforços para o setor. A equipe ficou sete jogos sem perder, mas não resistiu ao Bragantino, fora de casa, no último sábado (23).

“A princípio, os médicos deram quatro semanas para ele. Fez duas semanas e pouco agora. A única pessoa que pode nos dar essa resposta, se tem condição de jogar ou não, é o próprio Thiago. É da cabeça dele. Se ele estiver se sentindo bem, treinando, fazendo todos os testes e não sentindo nada, e se falar que tem condição de jogar, ele vai jogar. Se ainda estiver em dúvida, a gente não pode perder o Thiago. Então, esperamos ele mais um jogo, para quando voltar, voltar 100%”, afirmou Renato Gaúcho.