Tápia enaltece união do elenco do São Paulo: ‘Como uma família‘

Atacante chileno entra no segundo tempo no Morumbis e deixa sua marca contra o Atlético, na vitória por 2 a 0

O atacante chileno Tápia entrou no decorrer da partida entre São Paulo e Atlético e deixou sua marca no Morumbi, neste domingo (24), pela 21ª rodada do Brasileirão. Recém-contratado a pedido de Crespo, ele aproveitou novamente a oportunidade e falou sobre a união do elenco paulista. Contudo, antes o volante Pablo Maia havia aberto o marcador, e o jogo terminou em 2 a 0.

“Acredito que estamos vivendo um grande momento, gerado pelo grupo, por estarmos juntos, como uma família. Todos entendemos o que o treinador deseja, e o clima aqui tem sido positivo, permitindo que melhoremos jogo a jogo”, disse o atacante chileno, que também elogiou seus companheiros ainda no gramado.