Site seleciona camisas mais bonitas do mundo fora da Premier League e inclui a do Flamengo

Vale lembrar que nova coleção do Rubro-Negro é predominantemente off-white , com detalhes em dourado, preto e vermelho. A peça, então, traz uma textura que faz referência ao efeito do movimento dos remos na água. Na parte lateral, há um patch especial que celebra a origem náutica do clube.

O portal “The Athletic”, do New York Times, deu nota para alguns uniformes do futebol mundial, principalmente os de fora da Premier League. Assim, o site exaltou a terceira camisa do Flamengo, que é branca com detalhes em dourado , e o colocou à frente da segunda camisa do Real Madrid, considerada como “sem graça”.

“Sim, por favor! É bem difícil ter ouro no uniforme: muitas vezes, parece espalhafatoso e sem graça, e é aconselhável usá-lo com moderação. Mas esta terceira camisa do Flamengo praticamente se sai bem, e se há muito dourado aqui é por causa do número excessivo de patrocinadores que estão brigando por espaço na camisa, e não pelo design. Mas o dourado, na verdade, eleva o restante do que, de resto, é uma camisa bastante simples com detalhes em vermelho e preto, o que por si só é um bom detalhe, pois é sempre legal quando um time faz referência às cores de casa em um uniforme alternativo”, publicou o The Athletic.

O portal, portanto, avaliou a camisa do Flamengo com nota 8, enquanto o segundo uniforme do Real Madrid recebeu nota 5. Além disso, o visitante do Barcelona ficou com nota 6 e o terceiro do Bayern de Munique levou a nota 7.

Veja outras avaliações do The Atletic

“Parte da ideia do Real Madrid é vender uma imagem. Eles são, de uma forma ou de outra, um truque de mágica, a projeção de força e brilhantismo, mesmo quando a força e o brilho reais não estão necessariamente presentes. Tudo isso cria uma “aura” ao seu redor, e como cérebros humanos são coisas estranhas, esse intangível se transforma em coisas muito tangíveis: muito dinheiro, grandes jogadores e, claro, pilhas e pilhas de troféus. E então, para seus uniformes, que na maioria das vezes não são especialmente interessantes: tire este uniforme, com seu estilo retrô de meados dos anos 2000 e debrum off-white agradável, mas é simplesmente… bastante sem graça. Mas milhões vão comprá-lo e eles provavelmente ganharão a Liga dos Campeões novamente, então nada disso realmente importa”, frisou.