São Paulo adota cautela, e Lucas Moura deve ser poupado até a Libertadores

Camisa 7 fará cronograma especial e pode voltar a entrar em campo dias antes do duelo com a LDU, pelo torneio continental

A decisão do departamento médico e da comissão técnica é adotar um planejamento especial de fortalecimento e controle de carga, com o objetivo de minimizar os incômodos no joelho direito. Com isso, o camisa 7 não deve atuar contra o Cruzeiro, no próximo sábado. Além disso, também aproveitará também a pausa da Data Fifa para intensificar o processo de recuperação. A previsão é que ele retorne diante do Botafogo, em jogo válido pelo Brasileirão, no fim de semana anterior ao confronto continental.

O São Paulo prepara um cronograma especial para ter Lucas Moura novamente 100%. Desfalque contra o Atlético-MG por precaução, o meia-atacante deve ficar fora de combate até a véspera do duelo contra a LDU, pelas quartas de final da Libertadores, no dia 18 de setembro.

Lucas sofreu um estiramento da cápsula posterior do joelho direito no dia 10 de março, na semifinal do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Depois de três meses parado, voltou a campo em maio, mas atuou apenas em dois jogos antes de nova ausência. Seu retorno efetivo aconteceu em 9 de agosto, contra o Vitória. Desde então, disputou quatro partidas, todas saindo do banco. Apesar da recuperação, o jogador admitiu há cerca de dez dias que ainda sente dores na região.

“Ainda sinto algumas dores, mas é normal para todo atleta, ainda mais depois de muito tempo parado. O importante é que estou conseguindo correr e entregar o que quero. Agora falta ritmo mesmo” declarou o jogador.

Assim, com um dos principais nomes do elenco em processo de recondicionamento, o São Paulo aposta na prudência e cautela para ter Lucas em condições ideais no confronto decisivo contra a LDU.

