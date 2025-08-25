Primogênito de Neymar, Davi Lucca ganha show de L7 em aniversário no clima Vila Belmiro

Jovem escolheu o Santos como tema central da sua festa de 14 anos, na mansão do camisa 10 do Santos, no Rio de Janeiro

Como eventos especiais costumam ser acompanhados de graves apresentações, o rapper L7NNON comandou um show exclusivo para o jovem. Descrito por fontes como ponto alto da noite, o artista cantou um repertório baseado em seus principais sucessos.

O primogênito de Neymar escolheu a Vila Belmiro carioca como palco para celebração de seus 14 anos. Isso mesmo, Davi Lucca transformou a mansão do pai em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, numa espécie de casa do Santos — tema central de sua festa — para receber amigos e familiares. Com a camisa do Peixe, o aniversariante comemorou em clima de arquibancada.

O evento reuniu todo núcleo familiar, com as presenças de Carol Dantas, mãe de Davi, Rafaella Santos e os avós. O craque do Santos estava acompanhado de Bruna Biancardi, que, inclusive, deixou uma mensagem especial ao enteado em seu perfil.

“Parabéns, Davizinho! Desde o dia que te conheci, percebi que você era diferente… Puro, alegre, gosta de conversar olhando nos olhos. Se preocupa com todos, não tem maldade nenhuma… Especial demais! Que Deus te preserve assim e abençoe sempre sua vida”.

Homenagens nas redes

Pai coruja, o camisa 10 foi um dos primeiros a deixar uma mensagem de carinho ao filho nas redes. O atacante também destacou a essência como uma das principais qualidades de Davi.

“Meu filhão… PARABÉNS!! Que Deus possa continuar te dando saúde, sabedoria e que ele possa te ajudar nas tuas escolhas. Espero que você continue com essa essência maravilhosa e mesmo com as aflições do mundo, nada possa te mudar. Tenho muito orgulho da criança que você é e do ser humano especial que está se tornando. Papai sempre estará aqui por você. Te amo 01”, escreveu.