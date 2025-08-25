Primogênito de Neymar, Davi Lucca ganha show de L7 em aniversário no clima Vila Belmiro

Primogênito de Neymar, Davi Lucca ganha show de L7 em aniversário no clima Vila BelmiroJovem escolheu o Santos como tema central da sua festa de 14 anos, na mansão do camisa 10 do Santos, no Rio de Janeiro
O primogênito de Neymar escolheu a Vila Belmiro carioca como palco para celebração de seus 14 anos. Isso mesmo, Davi Lucca transformou a mansão do pai em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, numa espécie de casa do Santos — tema central de sua festa — para receber amigos e familiares. Com a camisa do Peixe, o aniversariante comemorou em clima de arquibancada.
Como eventos especiais costumam ser acompanhados de graves apresentações, o rapper L7NNON comandou um show exclusivo para o jovem. Descrito por fontes como ponto alto da noite, o artista cantou um repertório baseado em seus principais sucessos.
O evento reuniu todo núcleo familiar, com as presenças de Carol Dantas, mãe de Davi, Rafaella Santos e os avós. O craque do Santos estava acompanhado de Bruna Biancardi, que, inclusive, deixou uma mensagem especial ao enteado em seu perfil.
“Parabéns, Davizinho! Desde o dia que te conheci, percebi que você era diferente… Puro, alegre, gosta de conversar olhando nos olhos. Se preocupa com todos, não tem maldade nenhuma… Especial demais! Que Deus te preserve assim e abençoe sempre sua vida”.
Homenagens nas redes
Pai coruja, o camisa 10 foi um dos primeiros a deixar uma mensagem de carinho ao filho nas redes. O atacante também destacou a essência como uma das principais qualidades de Davi.
“Meu filhão… PARABÉNS!! Que Deus possa continuar te dando saúde, sabedoria e que ele possa te ajudar nas tuas escolhas. Espero que você continue com essa essência maravilhosa e mesmo com as aflições do mundo, nada possa te mudar. Tenho muito orgulho da criança que você é e do ser humano especial que está se tornando. Papai sempre estará aqui por você. Te amo 01”, escreveu.
Já Nadine Gonçalves, avó paterna, resumiu em poucas linhas o orgulho pelo neto. “Parabéns, bebê! Que ao olhar para o horizonte, você sempre veja o amor e o cuidado de Deus (…). Que hoje e sempre você seja muito feliz. Saiba o quanto você é amado por todos”.
Neymar no Santos
Na contramão do clima de festa, o momento do astro acompanha a dificuldade do clube. O camisa 10, que celebrava a maior sequência dos últimos anos, agora lida com um edema na coxa direita.
Já o Peixe perdeu mais uma no Brasileirão e está a dois pontos do Vitória, primeiro colocado da zona do rebaixamento, com 19 pontos. O Rubro-Negro encara o Flamengo nesta segunda-feira (25), no Maracanã.
Com 21 pontos, o Santos pode terminar a rodada como primeiro time fora do Z4, à frente apenas do Vasco, que soma 19. A comissão santista trabalha com a expectativa de ter o 10 para o duelo contra o Fluminense, dia 31 de agosto.
