Palmeiras lança terceiro uniforme na cor amarela para o restante da temporada

Camisa faz referência ao amistoso contra o Uruguai quando o clube representou a Seleção Brasileira. Estreia será nesta segunda, contra o Sport / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras lançou nesta segunda-feira (25/8) o seu terceiro uniforme para a temporada 2025. O novo manto traz como principais elementos o short azul e os meiões brancos com faixas verdes e amarelas, composição que remete ao histórico amistoso de 1965, quando o Verdão representou a Seleção Brasileira em vitória por 3 a 0 sobre o Uruguai, no Mineirão. Aliás, a estreia do uniforme acontecerá já nesta segunda, às 19h, contra o Sport, no Allianz Parque, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo antecede o aniversário de 111 anos do clube, celebrado nesta terça-feira (26/8).

Entre os elementos visuais de destaque, está a inscrição “Maior Campeão do Brasil”. Outro detalhe marcante é o “P” envolto em louros, inspirado em ilustrações da época, reforçando a identidade e a tradição do Verdão. A nova gola em “V”, inspirada no uniforme usado em 1965, foi reinterpretada em um recorte moderno. “Muito mais do que um clube de futebol, o Palmeiras é parte fundamental da identidade de milhões e milhões de torcedores. Essa nova camisa traduz exatamente isso: o orgulho de ser Palmeiras vem em primeiro lugar, em qualquer parte do mundo”, destacou a presidente Leila Pereira. O tecido traz um brilho sutil, e na gola, a inscrição “Palmeiras, Meu Palmeiras” busca conectar o uniforme às arquibancadas, como uma extensão do canto da torcida. Valores da nova camisa do Palmeiras Os valores dos novos uniformes variam de acordo com cada versão: “Jogador” custa R$ 499,90 do tamanho P ao EGG adulto. “Torcedor” sai por R$ 369,90.