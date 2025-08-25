Memphis realiza transição e Corinthians inicia preparação para a Copa do Brasil

Elenco alvinegro se reapresentou após vitória contra o Vasco e holandês segue em recuperação de uma lesão na coxa direita

O Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira (25) após a vitória contra o Vasco, que encerrou uma sequência de seis jogos sem vencer no Brasileirão. Com um pouco de alívio, o Timão iniciou a preparação para encarar o Athletico, pelas quartas de final da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (27), em Curitiba.

Na atividade, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos no Rio de Janeiro realizaram um trabalho regenerativo na parte interna do CT. Os demais atletas começaram o dia na academia e depois realizaram um aquecimento. Na sequência, a comissão técnica realizou um exercício de posse de bola com transição, um enfrentamento em campo reduzido e, por fim, finalizações.