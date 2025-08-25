Lamine Yamal celebra aniversário de cantora e desperta rumores de romance

Atacante do Barcelona e a artista não têm comportamento cauteloso e já foram vistos juntos em uma boate e nas ruas de Mônaco / Crédito: Jogada 10

O desempenho de Lamine Yamal nos gramados influenciou para que ganhasse um potencial midiático pelas suas aparições também fora das quatro linhas. No episódio mais recente envolvendo o astro do Barcelona, ele foi alvo de um rumor em que estaria namorando a cantora argentina Nicki Nicole. Os dois não evitam fazer aparições em público e até provocam as especulações. Afinal, o atacante espanhol até compartilhou uma foto em que está ao lado da artista em suas redes sociais. Ambos posaram sorridentes ao lado de uma espécie de bolo de aniversário. As notícias que vinculam os dois a um relacionamento tiveram início neste mês. Na oportunidade, as notícias indicavam que os dois foram vistos em clima de romance em uma boate. Mais recentemente, já com a temporada europeia em andamento, após a primeira rodada do Campeonato Espanhol, os dois foram flagrados em um passeio pelas ruas de Mônaco.

Lamine Yamal e a cantora Nicki Nicole não se manifestam a respeito do suposto namoro. Em contrapartida, o pai do astro do Barcelona, ao ser questionado pela imprensa espanhola, reforçou que não ficará controlando a vida do atacante. “Essas coisas são bobagens, são coisas de criança. Vou ficar de olho em quem ele está saindo? Não. As pessoas merecem um pouco de privacidade. Não vou ficar correndo atrás do meu filho como um sapo. Não sei quem é essa Nicole e não estou interessado nessa pobre garota”, declarou Mounir Nasraoui. Suposto namoro de Lamine Yamal Segundo a imprensa internacional, o craque e a cantora se conheceram na polêmica festa de 18 anos do craque, em julho. Desde então, a cantora tem sido vista em Barcelona. No último domingo (17), eles viajaram juntos logo após o treino do Barça em um avião particular. Yamal afirmou que “continuará curtindo a vida sem dar explicações sobre suas viagens, festas e agendas pouco sociáveis”.