Jornal espanhol destaca atuação de Vini Jr em triunfo do Real Madrid pela La Liga

Brasileiro inicia duelo com o Real Oviedo no banco, mas entra na segunda etapa e se transforma em protagonista com um gol e uma assistência

O jogador entrou no lugar de Rodrygo e se tornou protagonista da partida. No início de sua atuação, recebeu cartão amarelo por simulação, mas deu a resposta em campo. Aos 37 minutos, deu um assistência para o tento de Mbappé, enquanto aos 47′, recebeu de Brahim e estufou a rede.

O técnico Xabi Alonso surpreendeu na escalação do Real Madrid contra o Real Oviedo ao deixar Vini Jr no banco de reservas. Isso não ocorria desde 21 de setembro de 2024. Assim, o brasileiro entrou na etapa final e se destacou no triunfo por 3 a 0, com um gol e uma assistência, chamando a atenção do jornal “Marca”, da Espanha: “Vinicius recupera a fúria”.

“Vinicius teve meia hora para demonstrar ao seu treinador que havia se equivocado ao deixá-lo sentado no banco e o fez com um gol e uma assistência a Kylian Mbappé”, destacou o periódico.

“O camisa 10, entre risos, tampou a boca do companheiro para evitar qualquer sanção em uma imagem que dará volta ao mundo. Depois chegaria Tchouaméni para tratar de acalmar o brasileiro, que não escondeu sua irritação mesmo depois de um tempo”, ao analisar a discussão do brasileiro com o árbitro.

Cabe destacar que o atacante não estufava a rede desde o dia 26 de junho. Na ocasião, o Real Madrid venceu o RB Salzburg na fase de grupos do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Ao todo, ficou quatro jogos e um amistoso sem marcar.

