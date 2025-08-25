Fora da Seleção, Neymar publica vídeo treinando forte e foca em retorno ao Santos

Craque lida com edema na coxa, mas mostra trabalho de fortalecimento; Ancelotti disse que o principal é a condição física do jogador

O atacante Neymar publicou um vídeo em suas redes sociais treinando forte na academia. A postagem, nesta segunda-feira (25), é uma clara resposta à sua ausência na lista da Seleção Brasileira. O craque do Santos, que se recupera de um edema na coxa, mostrou que está focado em sua recuperação. O objetivo, portanto, é retornar o mais rápido possível ao time santista.

O vídeo, de fato, mostra o jogador em um intenso trabalho de fortalecimento muscular. A atividade visa acelerar a recuperação do edema na coxa. O problema, aliás, foi o que motivou o técnico Carlo Ancelotti a não convocá-lo. Neymar, contudo, desfalcou o Santos no último domingo (24) e é esperado para se reapresentar nesta terça (26).