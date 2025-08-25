Fluminense encaminha venda de Isaque para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia

Fluminense encaminha venda de Isaque para o Shakhtar Donetsk, da UcrâniaReunião entre os clubes avançou o possível acordo por jovem, de 18 anos, que deve ocorrer nesta segunda-feira ao definir fluxo de pagamento
O Fluminense encaminhou a venda do meia Isaque, de 18 anos, para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Afinal, uma reunião entre as diretorias dos clubes selou o possível acordo. No entanto, resta apenas definir o fluxo de pagamento, algo que deve ocorrer nesta segunda-feira (25). A informação é do portal “ge”.
Nesse sentido, o valor da negociação deve girar em torno de 12 milhões de euros (R$ 76,1 milhões na cotação atual), sendo 10 milhões fixos (R$ 63,4 milhões na cotação atual).
Além disso, o Tricolor vai manter 10% dos direitos de uma futura negociação do meia. O atleta e os empresários aceitaram abrir mão de parte do valor a que tinham direito, de 15% para 6% para fechar o negócio. O estafe, por sua vez, tinha 10% de exclusividade na venda e reduziu para 7%.
Diante disso, o clube carioca ficará com 87% dos 12 milhões (aproximadamente 10,4 milhões) e o total dos 10% da venda futura. No acordo, haverá uma cláusula de preferência em caso de retorno ao Brasil.
Antes das conversas avançarem, o Shakhtar já havia apresentado duas propostas. A primeira de 7 milhões de euros (R$ 44,5 milhões) e a segunda de 9 milhões de euros (R$ 57,2 milhões). O Flu recusou as duas, mas cedeu à terceira investida ucraniana.
Jovem promissor de Xerém
O meio-campista chegou aos profissionais do Fluminense na reta final do Brasileirão de 2024. Ele, então, esteve em campo em 11 partidas, mas viu a concorrência aumentar com a chegada de Lucho Acosta no setor.
Além do interesse ucraniano, Isaque recebeu sondagens de Manchester City e Liverpool, mas nenhuma delas evoluiu para proposta oficial. Ele faz parte da Esquadrilha 07, geração que conquistou a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro sub-17 em 2024.
