Fluminense encaminha venda de Isaque para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia

Antes das conversas avançarem, o Shakhtar já havia apresentado duas propostas. A primeira de 7 milhões de euros (R$ 44,5 milhões) e a segunda de 9 milhões de euros (R$ 57,2 milhões). O Flu recusou as duas, mas cedeu à terceira investida ucraniana.

Jovem promissor de Xerém

O meio-campista chegou aos profissionais do Fluminense na reta final do Brasileirão de 2024. Ele, então, esteve em campo em 11 partidas, mas viu a concorrência aumentar com a chegada de Lucho Acosta no setor.

Além do interesse ucraniano, Isaque recebeu sondagens de Manchester City e Liverpool, mas nenhuma delas evoluiu para proposta oficial. Ele faz parte da Esquadrilha 07, geração que conquistou a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro sub-17 em 2024.