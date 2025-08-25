Flamengo x Vitória, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Líder do Brasileirão, Flamengo encara um rival que precisa pontuar para sair da zona do rebaixamento e colocar o Vasco em seu lugar

Flamengo e Vitória jogam nesta segunda-feira (25/8), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro carioca é o líder da competição, com 43 pontos, e não tem chances de perder a liderança, mesmo que o Palmeiras vença o Sport. Do outro lado, o Leão ocupa a 18ª posição, com 19 pontos, e tem a possibilidade de sair do Z4 por conta da derrota do Vasco sobre o Corinthians.

A Voz do Esporte transmite este Palmeiras x Vitória a partir das 19h (de Brasília), sob o comando de Cesar Tavares, que também estará na narração.

Cesar Tavares comanda este Flamengo x Vitória. Contudo, a jornada esportiva da Voz do Esporte ainda tem os comentários de Rodrigo Seraphim e as reportagens de Pedro Rigoni. Assim, você já sabe: é só clicar na arte acima a partir das 19h30 (de Brasília) para não perder nada deste jogão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.