Depay tem três propostas da Europa e pode deixar o Corinthians

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, holandês teria proposta para retornar ao Velho Continente e deixar o Timão em breve

A passagem de Memphis Depay pelo Corinthians pode estar perto do fim. O atacante holandês, de 31 anos, recebeu ao menos três ofertas de clubes europeus e avalia retornar ao futebol do velho continente. As informações são do jornalista Fabrizio Romano, especialista em transferências internacionais.

Próximo de completar um ano com a camisa do Timão, Memphis tem contrato até dezembro de 2026. Mesmo atuando no Brasil, o atacante segue convocado pela seleção da Holanda e, na última Data Fifa, se tornou o maior artilheiro da história do país.