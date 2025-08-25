Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Depay tem três propostas da Europa e pode deixar o Corinthians

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, holandês teria proposta para retornar ao Velho Continente e deixar o Timão em breve
A passagem de Memphis Depay pelo Corinthians pode estar perto do fim. O atacante holandês, de 31 anos, recebeu ao menos três ofertas de clubes europeus e avalia retornar ao futebol do velho continente. As informações são do jornalista Fabrizio Romano, especialista em transferências internacionais.

Próximo de completar um ano com a camisa do Timão, Memphis tem contrato até dezembro de 2026. Mesmo atuando no Brasil, o atacante segue convocado pela seleção da Holanda e, na última Data Fifa, se tornou o maior artilheiro da história do país.

No cotidiano do clube, o holandês se mostra adaptado. Fora de campo, participa de eventos em São Paulo e recentemente se apresentou em shows ao lado do MC Hariel, funkeiro corintiano com quem mantém amizade próxima. Durante a apresentação, Memphis não poupou elogios ao clube.

