Cuca afirma que faria tudo de novo após derrota do Atlético fora de casa

Técnico levou ao Morumbis um time com inúmeros desfalques e precisou mesclar seu elenco, mas acabou superado pelo São Paulo / Crédito: Jogada 10

O Atlético perdeu para o São Paulo neste domingo (24), no Morumbi, em duelo válido pela 21ª rodada do Brasileirão. No entanto, o técnico Cuca considera a derrota um risco calculado para o time mineiro, que foca no clássico com o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, na próxima quarta-feira. O próprio comandante não escondeu que a prioridade é o torneio que pode facilitar o caminho para a Libertadores de 2026. “São riscos calculados que você tem que correr. O que vai mostrar se está certo ou errado é o futuro. Se acontecer, fizemos certo. Se não, fizemos errado. Eu faria de novo o que fiz. O que fizemos foi calculado. O risco de perder com um time reserva é maior. Saio contente pelo primeiro tempo que fizemos. O segundo não foi desparelho, mas tomamos um gol no final. As medidas que tomamos foram acertadas e agora é mobilizar para quarta-feira”, disse Cuca.