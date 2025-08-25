Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atacante do Manchester United perto de reforçar o Napoli

Atacante do Manchester United perto de reforçar o Napoli

Clube italiano negocia empréstimo com opção de compra por jogador de 22 anos, sem espaço no time inglês
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Sem espaço com o técnico Rúben Amorim no Manchester United, Rasmus Hojlund pode estar de saída do clube. De acordo com informações do jornalista Gianluca Di Marzio, o atacante está cada vez mais próximo do Napoli, atual campeão italiano.

LEIA MAIS: Site seleciona camisas mais bonitas do mundo fora da Premier League e inclui a do Flamengo

O dinamarquês, de 22 anos, já teria chegado a um acordo com o clube italiano, restando agora a definição entre as diretorias. Dessa maneira, a negociação deve avançar para um empréstimo com opção de compra.

Além disso, Hojlund conhece bem o futebol italiano. Antes de se transferir da Atalanta para o Manchester United, em 2023, por 77,8 milhões de euros, construiu boa parte de sua carreira na Itália.

Pelo time inglês, porém, não conseguiu repetir o mesmo impacto. Na última temporada, o atacante marcou somente 10 gols em 52 jogos, após uma estreia mais animadora na Inglaterra, quando fez 16 gols em 43 partidas em seu primeiro ano com a camisa do United.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar