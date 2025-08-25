Atacante do Manchester United perto de reforçar o Napoli

Clube italiano negocia empréstimo com opção de compra por jogador de 22 anos, sem espaço no time inglês

Sem espaço com o técnico Rúben Amorim no Manchester United, Rasmus Hojlund pode estar de saída do clube. De acordo com informações do jornalista Gianluca Di Marzio, o atacante está cada vez mais próximo do Napoli, atual campeão italiano.

O dinamarquês, de 22 anos, já teria chegado a um acordo com o clube italiano, restando agora a definição entre as diretorias. Dessa maneira, a negociação deve avançar para um empréstimo com opção de compra.

Além disso, Hojlund conhece bem o futebol italiano. Antes de se transferir da Atalanta para o Manchester United, em 2023, por 77,8 milhões de euros, construiu boa parte de sua carreira na Itália.

Pelo time inglês, porém, não conseguiu repetir o mesmo impacto. Na última temporada, o atacante marcou somente 10 gols em 52 jogos, após uma estreia mais animadora na Inglaterra, quando fez 16 gols em 43 partidas em seu primeiro ano com a camisa do United.