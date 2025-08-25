André Silva sofre grave lesão no joelho e pode não jogar mais em 2025

Artilheiro do São Paulo na temporada deve passar por cirurgia e desfalcar equipe de Crespo. Marcos Antônio também tem contusão / Crédito: Jogada 10

O São Paulo recebeu uma péssima notícia nesta segunda-feira (25/8). Afinal, o centroavante André Silva, artilheiro do time em 2025, sofreu duas lesões ligamentares no joelho direito durante a vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, no último domingo, no Morumbis, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Exames confirmaram uma lesão no ligamento cruzado posterior e um estiramento no ligamento cruzado anterior. O atacante passará nesta terça-feira (26/8) por uma avaliação com o consultor médico do clube, Dr. Moisés Cohen, para definir o tratamento, entre um método conservador ou cirurgia.

Aliás, a tendência, segundo apuração, é que André Silva precise de cirurgia, o que deve tirá-lo dos gramados pelo restante da temporada. Sem André Silva, o técnico Hernán Crespo perde seu principal goleador, autor de 14 gols e quatro assistências em 43 partidas em 2025. A situação do ataque tricolor é preocupante, já que Ryan Francisco e Calleri também estão. Assim, o treinador conta apenas com Juan Dinenno como centroavante de origem. O cenário complica ainda mais diante do transfer ban imposto pela Fifa, em razão do atraso no pagamento ao Cerro Porteño pela compra de Damián Bobadilla. O São Paulo está proibido de registrar reforços até quitar a dívida. A diretoria corre contra o tempo, já que a janela de transferências fecha em 2 de janeiro. Caso não consiga reverter a punição nos próximos dias, o Tricolor terá que encarar a reta final do Brasileirão com elenco reduzido no setor ofensivo.