Ancelotti exalta Kaio Jorge, do Cruzeiro, na Seleção: ‘Merece’

Artilheiro do Brasileirão, com 15 gols, é convocado pela primeira vez para defender o Brasil para últimos jogos das Eliminatórias / Crédito: Jogada 10

Artilheiro do Campeonato Brasileiro, Kaio Jorge é uma das novidades na convocação da Seleção Brasileira para os jogos contra Chile e Bolívia, pelas duas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Aos 23 anos, o atacante chamado pela primeira vez para vestir a amarelinha e ganhou elogios de Carlo Ancelotti. “A característica de um atacante é fazer gol primeiro. E ele está fazendo muitos gols. É o goleador do Campeonato Brasileiro, um atacante muito jovem, que já tem experiência, jogou também na Itália. Então, creio que ele, pelo que está fazendo, merece estar com a equipe nacional”, destacou.