Walter pega pênalti, e sensação Mirassol bate Fortaleza no Castelão

Com solidez defensiva, Leão Caipira é letal no ataque e vence por 1 a 0 com gol de Edson Carioca; Leão do Pici segue no Z4 do Brasileirão

Com o triunfo, o Mirassol segue como sensação do campeonato na parte de cima da tabela. Chega, portanto, a 32 pontos na quinta colocação e alimenta ainda mais suas chances de uma vaga na Libertadores. Já o Leão do Pici não vence há quatro rodadas e luta para sair da zona de rebaixamento, estacionado nos 15 somados. O time ocupa uma incômoda 19ª posição, apenas à frente do Sport.

O Mirassol fez bom proveito da má fase do Fortaleza e venceu por 1 a 0 fora de casa, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo (24), o o time do interior paulista venceu por 1 a 0 graças ao gol de Edson Carioca ainda no primeiro tempo.

Primeiro tempo

Os visitantes se mostraram sólidos defensivamente apesar do susto que tiveram quando Allanzinho foi derrubado dentro da área. Walter, porém, defendeu a cobrança de pênalti de Adam Bareiro, que ainda desperdiçou o rebote. Pouco antes do susto, o Mirassol teve um gol de Lucas Ramon corretamente anulado após impedimento checado pelo VAR. Mesmo assim, o Leão Caipira conseguu abrir o placar. Aos 16′, Edson Carioca trombou com três defensores dentro da área e levou a melhor na disputa para balançar a rede.

O Fortaleza buscou reagir, mas encontrou dificuldades no ataque diante de um Mirassol que, diferentemente de suas características, dessa vez não conseguiu segurar a bola no ataque.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, os donos da casa voltaram melhores. Mas faltou uma melhor definição das jogadas seja pelo meio ou pelos flancos. Assim, o time paulista conseguiu frear o ímpeto cearense, ainda que Mancuso e Lucero tenham desperdiçado boas chances de empatar. O time dirigido por Renato Paiva passou a assumir riscos em busca da reação, mas ainda assim, não conseguiu mudar o panorama da partida. No fim do jogo, as equipes se desentenderam no gramado.

FORTALEZA 0x1 MIRASSOL

Campeonato Brasileiro – 21ª rodada

Data: 24/08/2025 (domingo)

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Gol: Edson Carioca, 16’/1ºT (0-1)

FORTALEZA: Helton Leite; Mancuso, Gustavo Mancha, Gastón Ávila e Bruno Pacheco (Weverson, 27’/2ºT); Lucas Sasha (Yago Pikachu, 16’/2ºT), Pablo Roberto (Pochettino, intervalo) e Lucca Prior; Herrera, Alanzinho (Marinho, 33’/2ºT) e Bareiro (Lucero, 28’/2ºT). Técnico: Renato Paiva.

MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (Roni, xx’/2ºT), Danielzinho e José Aldo (Chico Kim, 22’/2ºT); Negueba (Yago Felipe, 30’/2ºT), Edson Carioca (Cristian, 29’/2ºT) e Chico da Costa (Carlos Eduardo, 22’/2ºT). Técnico: Rafael Guanaes.

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Luanderson Lima dos Santos (BA)

VAR: Wagner Reway (SC)

Cartões Amarelos: Bareiro, Marinho (FOR); Lucas Ramon (MIR)

Cartão Vermelho: –