Vini Jr começa no banco, entra e mostra por que é o melhor do mundo

No 3 a 0 sobre o Oviedo, Vini entrou aos 15 do 2ª tempo, com o placar em 1 a 0. Deu assistência, fez gol, levou amarelo, desabafou, sorriu... / Crédito: Jogada 10

O técnico Xabi Alonso surpreendeu ao iniciar o jogo entre Real Madrid e Real Oviedo, neste domingo (24/8), com Rodrygo entre os titulares e Vini Jr. no banco. O duelo, disputado no Estádio Carlos Tartiere, casa do Oviedo, foi válido pela 2ª rodada do Campeonato Espanhol. No primeiro tempo, um gol polêmico de Mbappé colocou o Real na frente, mas o jogo estava complicado. Vini entrou no segundo tempo, na vaga de Rodrygo, com cara de poucos amigos. Logo de cara, tentou cavar um pênalti e levou cartão amarelo. Pouco depois, fez uma jogadaça no meio-campo e deu de presente para Mbappé marcar o segundo. No último ataque da partida, recebeu, ajeitou e finalizou rasteiro no canto: 3 a 0. E, enfim, sorriu. O jogo também marcou o retorno do Real Oviedo aos jogos em casa na elite do futebol espanhol após 25 anos. O time, que não disputava a primeira divisão desde 2001, contou com grande apoio da torcida. O veterano Santi Cazorla, de 40 anos — ex-Arsenal, Villarreal e com 81 partidas pela seleção espanhola —, começou no banco. Ele retornou ao clube em 2023 para encerrar a carreira. E, após o acesso conquistado na última temporada, renovou contrato por mais um ano. Entrou aos 44 da etapa final para ser ovacionado. O Real foi aos seis pontos. Um dos líderes. O Oviedo, zero. Um dos lanternas. Mbappé põe o Real na frente

O Real Madrid teve bons momentos no primeiro tempo, especialmente com Rodrygo, que caiu bastante pela esquerda e criava boas jogadas ofensivas por ali. Aos 35 minutos, Arda Güler apareceu bem na marca do pênalti e finalizou com perigo, exigindo uma bela defesa do goleiro adversário. Mas., aos 37, veio o lance polêmico que definiu o jogo. O gol do Real nasceu de uma jogada no meio de campo em que Tchouaméni recuperou a bola com um carrinho por trás e cima do belga Dendocker. O lance era falta. M as que passou sem marcação pelo árbitro. Na sequência, Arda Güler recebeu e lançou Mbappé, que invadiu a área e finalizou no canto direito. O também não considerou a falta. O placar estava aberto pelo Real Madrid.

Vini Jr entra e rouba a cena No segundo tempo, após 15 minutos de pouca emoção, Vini Jr. entrou em campo. No entanto, ele não participou do primeiro lance de perigo do Real Madrid, que quase ampliou com Valverde aos 20 minutos — o uruguaio apareceu bem na entrada da área e finalizou com força, mas a bola saiu raspando a trave. Vini Jr. tentou algumas jogadas pela esquerda, seu lado preferido, mas teve mais espaço atuando pelo centro. Acabou levando um cartão amarelo por simulação ao tentar cavar um pênalti.