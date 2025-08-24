Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vídeo: com 2,26m, ex-NBA, estreia como jogador de futebol aos 40 anos

Pavel Podkolzin, que vestiu a camisa do Dallas Mavericks, agora defende o Amkal Moscou, time fundado por artistas e celebridades das redes
Aos 40 anos, Pavel Podkolzin, ex-pivô da NBA de 2,26m, surpreendeu ao estrear como jogador de futebol profissional. Ele entrou em campo, na semana passada, como centroavante pelo FC Amkal Moscou na Copa da Rússia, enfrentando o Kaluga. Assim, se tornou oficialmente o jogador mais alto da história do futebol de seu país.

Apesar da breve passagem pelo Dallas Mavericks, com apenas seis jogos disputados, Podkolzin construiu uma carreira sólida no basquete russo.

Veja o vídeo:

