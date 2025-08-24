Vasco x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Em São Januário, estes dois gigantes do futebol brasileiro estã mal na tabela e lutam pela recuperação na Série A / Crédito: Jogada 10

Vasco e Corinthians se enfrentam neste domingo, 24/8, pelo Brasileirão. O jogo será às 16h (de Brasilia), em São Januário. É um duelo entre gigantes que vivem momentos difíceis na tabela e precisam da recuperação. O Vasco tem 19 pontos e ocupa apenas o 16º lugar, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Contudo, se voltar a tropeçar, pode encerrar a rodada novamente no Z4. Já o Corinthians está apenas um pouco melhor. Com 22 pontos, ocupa a 14ª posição. Caso perca, verá o Vasco alcançá-lo.

O jogo tem clima de revanche para o Vasco. Afinal, no turno, o Corinthians impôs um 3 a 0 ao Cruz-Maltino, com gols de Yuri Alberto, Depay e João Victor. Aliás, nenhum deles estará em campo neste domingo. Onde assistir Este clássico terá transmissão em canal aberto pela Globo (exceto para Bahia e Santos) e também pelo Premiere. Como chega o Vasco O maior desfalque do Vasco é o lateral Paulo Henrique. O jogador, que integra a pré-lista da Seleção de Carlo Ancelotti, sente dores na coxa direita e, por isso, será poupado. Os vascaínos enfrentam o Botafogo no meio da semana, pela Copa do Brasil. Assim, Puma Rodríguez deve ser o titular.

A única dúvida está no ataque. Vegetti pode começar no banco. Assim, David pode formar dupla com Rayan, como ocorreu na histórica goleada por 6 a 0 sobre o Santos, há duas rodadas. Outras novidades. Leandrinho foi relacionado e começa no banco. O mesmo acontece com Andrés Gómez, que deve fazer a sua estreia durante o clássico. Como chega o Corinthians O Corinthians enfrenta o Vasco com muitos desfalques. Seus três principais jogadores — Carrillo, Yuri Alberto e Depay — estão fora, todos machucados. Breno Bidon e Maycon disputam a vaga de primeiro volante no meio-campo. No ataque, a opção de Dorival Júnior deve recair sobre Romero, Gui Neves e Kayke. Dois desses três serão titulares. Mas nem tudo são problemas. O zagueiro Caetano e o lateral Angileri retornam de suspensão e serão boasopções no banco. Aliás, este último pode ser uma surpresa na escalação, na vaga de Bidu na lateral esquerda.

Vasco x Corinthians

22ª rodada da Série A do Brasileirão

Data e hora: 24/8/2025, 16h (de Brasília)

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê, Coutinho e Nuno Moreira; Rayan e Vegetti (David). Técnico: Fernando Diniz

CORINTHIANS: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angiler); Raniele, Charles, Breno Bidon (Maycon) e Rodrigo Garro; Kayke (Romero) e Gui Negão. Técnico:Dorival Jr

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)